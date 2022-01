Rugby: le nouveau maillot des All Blacks avec le sponsor Altrad

Les All Blacks ont dévoilé leur nouveau maillot pour la saison 2022 avec le sponsor Altrad, comme celui du XV de France. La marque détenue par Mohed Altrad, président de Montpellier, a signé un partenariat de six ans.

La Fédération néo-zélandaise de rugby a dévoilé les nouveaux maillots All Blacks. Ils sont… noirs avec la fougère argentée suspendue au-dessus de l’inscription All Blacks au niveau du cœur. Ils restent conçus et testés par l’équipementier adidas.

Mais la grande nouveauté se situe au centre avec l’apparition du sponsor Altrad (en remplacement d’AIG). L’entreprise dirigée par Mohed Altrad, président de Montpellier, a conclu un partenariat de six ans avec les équipes masculine et féminine néo-zélandaises, et s’affichera aussi sur les tuniques de quatre autres sélections néo-zélandaises (rugby à VII hommes et femmes, Maoris, moins de 20 ans). Altrad est aussi le sponsor maillot du XV de France depuis 2018 et jusqu’en 2023 (six millions d’euros par an).

Sur fond d'affaire avec la FFR

Le contrat passé avec la FFR est l’une des raisons de la convocation devant le tribunal correctionnel de Paris de Mohed Altrad, président de Montpellier et sponsor du XV de France, dans le cadre d’une enquête pour trafic d’influence et prise illégale d’intérêts. Loin de ses soucis judiciaires, Altrad se réjouit de ce partenariat avec les Blacks.

"2022 marque le début d'une nouvelle ère passionnante pour Altrad Rugby avec le logo apparaissant pour la première fois sur les maillots emblématiques de la Nouvelle-Zélande, a confié l’homme d’affaires. (…) Tout le monde chez Altrad souhaite bonne chance à toutes les équipes de rugby néo-zélandais cette année."

La société Altrad sera à l’honneur lors de la prochaine Coupe du monde 2023 en France puisque le match d’ouverture entre les Bleus et les All Blacks mettra aux prises deux équipes sponsorisés par le géant des services industriels, dirigé par le milliardaire d’origine syrienne.