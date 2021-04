Rugby: six Français dans la liste pour le prix du joueur de l'année

Six joueurs français figurent dans une liste communiquée ce mercredi pour récompenser le joueur européen de l'année 2021. Le grand vainqueur sera annoncé le 22 mai prochain.

Les clubs français dominent la liste

Grégory Alldritt, Antoine Dupont, Kevin Gourdon, Matthieu Jalibert, Julien Marchard et Romain Ntamack peuvent encore espérer devenir le premier français à remporter ce trophée individuel. Les trois équipes de Top 14 encore en course pour la Champions Cup dominent cette liste, avec cinq représentants pour La Rochelle, qui affrontera le Leinster pour une place en finale. Toulouse et Bordeaux-Bègles se rencontreront dans l'autre demi-finale de la plus prestigieuse compétition européenne.

La liste sera réduite à 5 joueurs au mois de mai, à l'issue des demi-finales de Champions Cup et Challenge Cup, "grâce à la combinaison des votes du public et du verdict du jury", comme l'indique le communiqué. "A noter que certains joueurs ne figurant pas sur la liste initiale des 15 candidats, mais qui auront un rôle décisif lors des demi-finales, seront susceptibles d’être pris en compte pour la liste finale", prévient aussi les organisateurs de ce prix EPCR.

Liste des nommés pour le Prix EPCR du Joueur Européen de l’Année 2021

Grégory ALLDRITT (La Rochelle)

Levani BOTIA (La Rochelle)

Antoine DUPONT (Toulouse)

Tadhg FURLONG (Leinster Rugby)

Kevin GOURDON (La Rochelle)

Robbie HENSHAW (Leinster Rugby)

Matthieu JALIBERT (Bordeaux-Bègles)

Jerome KAINO (Toulouse)

Hugo KEENAN (Leinster Rugby)

Julien MARCHAND (Toulouse)

Kotaro MATSUSHIMA (ASM Clermont Auvergne)

Romain NTAMACK (Toulouse)

Raymond RHULE (La Rochelle)

Will SKELTON (La Rochelle)

Josh VAN DER FLIER (Leinster Rugby)