Rugby: Stuart Hogg, star de l'Ecosse, va prendre sa retraite

À 31 ans, Stuart Hogg va raccrocher les crampons après la Coupe du monde 2023 en France (8 septembre-28 octobre). Cadre de l’Ecosse pendant de nombreuses années, il estime que les exigences physiques de ce sport sont devenues trop lourdes pour lui.

Une star du rugby écossais va tirer sa révérence. Stuart Hogg a annoncé ce lundi qu'il raccrocherait les crampons après la Coupe du monde cet automne en France (8 septembre-28 octobre), estimant que les exigences physiques de ce sport sont devenues trop lourdes pour lui.

L'arrière, qui aura 31 ans en juin, a décroché sa 100e sélection lors du Tournoi des six nations contre l'Irlande (défaite 22-7 le 12 mars), mais s'est blessé et a manqué le dernier match contre l'Italie.

"Après le Mondial, une nouvelle carrière s'annonce"

"Je ne pense pas que mon corps puisse atteindre les standards que je me suis fixés pendant encore longtemps, a expliqué Hogg. J'ai toujours voulu finir au sommet du jeu. Après le Mondial, une nouvelle carrière s'annonce et je l'attaquerai de la même manière que je pratique ce sport", a-t-il ajouté dans un communiqué diffusé via Twitter.

Hogg, qui a signé son premier contrat professionnel avec les Glasgow Warriors en 2011, a fait ses débuts avec l'Écosse l'année suivante lors du Tournoi des six nations. Il a été désigné meilleur joueur de cette compétition en 2016 et 2017 et a également été sélectionné pour une tournée des Lions britanniques et irlandais à trois reprises (2013, 2017 et 2021).

Démis de ses fonctions de capitaine en octobre dernier

Sa tournée de 2017 a été écourtée par une fracture du visage, mais en 2021, il a obtenu deux sélections avec les Lions contre l'Afrique du Sud. Sa relation avec Gregor Townsend, l'actuel sélectionneur de l'Écosse, n'a pas été facile: après des problèmes disciplinaires, il a été démis de ses fonctions de capitaine en octobre dernier.

Le natif de Melrose a connu le succès en club en remportant le Pro12 en 2015 avec Glasgow et en signant un doublé championnat d'Angleterre-Coupe d'Europe avec Exeter en 2020. La Coupe du monde de cette année en France sera sa troisième s'il y participe.

"Le rugby m'a permis de rencontrer des personnages incroyables, de me faire des amis pour la vie, de voyager à travers le monde et de participer à des expériences incroyables que je chérirai à jamais", a déclaré Hogg.

"Sachant ce qui m'attend, j'ai vraiment envie de jouer le meilleur et le plus agréable rugby de ma carrière, en terminant la saison en beauté avec les Exeter Chiefs avant de saisir l'opportunité qui s'offre à nous, en tant que nation, en France", a-t-il souligné.