Rugby: une nouvelle compétition internationale pour remplacer les tournées, le Tournoi pas menacé

Selon le Telegraph, une nouvelle compétition internationale devrait voir le jour en 2026. Elle rassemblerait douze équipes (celles du Tournoi des VI nations et celles du Rugby Championship) et remplacerait les traditionnelles tournées de juillet et de novembre.

Est-ce bientôt la fin des tournées internationales en juillet et en novembre ? A en croire les informations du Telegraph, les deux hémisphères travaillent depuis quelques années sur la création d'une nouvelle compétition internationale commune aux deux fenêtres internationales. Cette dernière pourrait voir le jour en 2026 et se déroulerait sur les années paires. Les tournées "traditionnelles" seraient maintenues avec un seul match lors des années impaires, années de Coupe du monde.

Douze équipes y prendraient part: celles du Six Nations (France, Angleterre, Irlande, Italie, pays de Galles, Ecosse), celles du Rugby Championship (Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Argentine), ainsi que le Japon et les Fidji. Les sélections seraient réparties en deux poules de six (trois équipes de chaque hémisphère).

Vers un système de promotion/relégation ?

Lors de cette nouvelle compétition, les équipes de l'hémisphère nord affronteraient celles de l'hémisphères sud à l'extérieur en juillet. A titre d'exemple, le XV de France pourrait donc affronter la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les Fidji. Les matchs retours seraient organisés dans l'hémisphère nord en novembre. Tous les deux ans, les groupes seraient modifiés afin que chaque équipe joue l'une contre l'autre sur un cycle de deux tournois. Les sélections de l'hémisphère nord ne s'affronteraient pas dans cette compétition, se réservant pour le Tournoi des VI nations.

Les vainqueurs de chaque poule s'affrontent lors d'une grande finale, alors que les autres disputent des matchs de classement. A partir de 2030, pour la troisième édition de cette nouvelle compétition, un système de promotion/relégation pourraient voir le jour afin d'ouvrir la voie à un deuxième niveau et inclure de nouvelles nations (Samoa, Georgie, Tonga...). Ce nouveau tournoi ne devrait pas empiéter sur ceux déjà existants, puisque le VI Nations se dispute en février-mars et le Rugby Championship en août-septembre.