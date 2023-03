VI Nations: trois Français et trois Irlandais nommés pour le prix de meilleur joueur du Tournoi

Le Tournoi des VI Nations lance le vote pour désigner le meilleur joueur de l’édition 2023. Vainqueurs du Grand Chelem, les Irlandais Doris, Hansen et Keenan sont nommés. Mais les Français ne sont pas en reste puisque Dupont, Penaud et Ramos complètent la liste. Mode d’emploi.

Qui succèdera à Antoine Dupont, double meilleur joueur du Tournoi des VI Nations en 2021 et 2022 ? Dupont lui-même ? C’est possible. Car le capitaine du quinze de France fait partie de la liste des nommés, en compagnie de deux de ses coéquipiers, Penaud et Ramos, mais aussi trois Irlandais. Honneurs aux vainqueurs du Grand Chelem: le 3e ligne centre Caelan Doris, l’ailier Mack Hansen et l’arrière Hugo Keenan sont en lice pour le prix.

Caelan Doris a été omniprésent dans la compétition, avec une science du ruck qui a fait merveille. C’est d’ailleurs lui qui a réalisé le plus de turnovers (5, à égalité avec son coéquipier James Ryan et l’Ecossais Jamie Ritchie). On se souviendra aussi de sa merveille de dernière passe pour Ringrose, lors du quatrième essai irlandais face à la France, avec deux défenseurs sur le dos. Doris a su devenir la plaque tournante du jeu irlandais. Avec lui, l’arrière Hugo Keenan est un feu follet de la ligne de trois quarts.

A l’aise dans les airs, il est un attaquant racé et malin. C’est lui qui a parcouru le plus de mètres ballon en main (562) et l’Irlandais qui a le plus porté le ballon dans la compétition (à égalité avec Doris !). L’ailier Mack Hansen a lui marqué trois essais. Il est incontournable pour l’équipe du trèfle puisqu’il a joué les cinq matchs en intégralité. Ils sont quatre autres dans ce cas (Lowe, Ryan et Van der Flier). Il a aussi réalisé six passes après contact (3e du Tournoi). Sans en avoir l’air, c’est un danger permanent pendant les matchs.

Dupont, Ramos et Penaud: les Bleus ont trois cartouches

Côté français, sans surprise, Antoine Dupont est nommé. S’il n’a pas marqué d’essai, il a réalisé quatre passes "décisives". Et son rôle dans le jeu français est essentiel. Que ce soit à la main (279 passes, 2e total du Tournoi derrière l’Ecossais White, 282), dans le jeu (7 passes après contact) ou au pied, puisque Dupont est le 2e joueur qui a gagné le plus de mètres au pied (1588 contre 1667 pour Finn Russell) du Tournoi. Toujours plus complet, Dupont est, comme l’ensemble de l’équipe, monté en puissance.

Ce fut aussi le cas de Thomas Ramos. L’arrière a tout simplement terminé meilleur réalisateur de la compétition (84 points à 84% de réussite). Il efface tout simplement des tablettes le record français de Gérald Merceron sur une seule compétition (80 points en 2002), passe devant O’Gara (82 points, 2007), mais échoue de peu à déboulonner la star anglaise Jonny Wilkinson (89, 2011). Troisième aux mètres parcourus derrière Keenan et Lowe, il termine, avec trois essais, 4e du classement des marqueurs.

Enfin, Damian Penaud est un solide prétendant: meilleur marqueur de la compétition (5), avec son doublé face aux Gallois, il a désormais marqué 26 essais en 42 sélections (21 lors de ses 26 derniers matchs !). Il est l’atout numéro un de la ligne d’attaque de l’équipe de France, avec notamment 25 plaquages cassés ! Seul l’Ecossais Van Der Merwe fait mieux (35).

Les fans peuvent voter en suivant ce lien à partir de 18h ce lundi, jusqu’à mercredi. Le résultat, ainsi que l’équipe type du Tournoi, seront annoncés vendredi.