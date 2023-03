Irlande: "De plus gros poissons à faire frire", Andy Farrell rêve désormais de la Coupe du monde

Après la victoire de l'Irlande dans le Tournoi des VI Nations, le sélectionneur Andy Farrell a montré de grosses ambitions pour le XV du Trèfle en vue de la Coupe du monde 2023. Le technicien pense aussi que son équipe sera meilleure pour le Mondial.

L'année de l'Irlande commence forcément très bien. Ce samedi, le XV du Trèfle a battu l'Angleterre (29-16), pour décrocher le titre dans le Tournoi des VI Nations, réalisant par ailleurs le Grand Chelem, le quatrième de son histoire. Forcément, en cette année de Coupe du monde, la sélection dirigée par Andy Farrell peut nourrir d'autres ambitions.

Depuis la création de la Coupe du monde en 1987, jamais l'Irlande n'a réussi à atteindre les demi-finales. Lors des trois dernières éditions, les Irlandais restent sur des défaites en quarts de finale.

Ce succès dans les VI Nations, qui confirme les derniers mois dans le sillage des tournées amicales, donne forcément confiance. "Je viens de dire à Johnny (Sexton) qu'il y a de plus gros poissons à faire frire que ce tournoi (les Six Nations)", a ironisé le sélectionneur Andy Farrell, en référence au Mondial, dans des propos rapportés par Rugby pass.

Farrell pense que l'Irlande sera encore plus forte au Mondial

Pour Andy Farrell, l'Irlande n'a pas encore exploité pleinement son potentiel: "Nous allons récupérer quelques joueurs pour les faire participer à la compétition et s'entraîner dur. Vous savez, tout le monde va s'améliorer pendant l'été, lorsque nous passerons beaucoup plus de temps ensemble, a indiqué le technicien. Nous espérons donc qu’à la Coupe du monde, nous serons bien meilleurs que maintenant, dès le premier match, et c'est une réalité."

L'Irlande a été placée dans la poule B de la Coupe du monde, en compagnie de l'Afrique du Sud, l'Ecosse, les Tonga et la Roumanie. L'équipe d'Andy Farrell commencera son Mondial le 9 septembre prochain. Dès les quarts de finale, Johnny Sexton et ses compatriotes pourraient retrouver la France ou la Nouvelle-Zélande, les deux favoris du groupe A.