Rugby: l'Australie fulmine contre la décision rarissime de l'arbitre français M.Raynal

La sélection australienne de rugby ne décolère pas après la décision arbitrale du Français M.Raynal ayant conduit à la victoire de la Nouvelle-Zélande (39-37), jeudi lors du Rugby Championship.

"Jamais vu ça": le sélectionneur australien Dave Rennie s'est insurgé contre la décision prise dans les dernières secondes par l'arbitre français du match Australie - Nouvelle-Zélande, ayant abouti à la victoire in extremis des All Blacks (39-37), jeudi à Melbourne dans le cadre de la 5e journée du Rugby Championship.

Alors que l'Australie mène 37 à 32, l'arbitre Mathieu Raynal siffle une pénalité en faveur de l'Australie au pied de ses poteaux. Mais, estimant que l'ouvreur australien tente de gagner du temps en tardant à dégager le ballon, il décide d'annuler la pénalité et de la transformer en mêlée à cinq mètres avec introduction Nouvelle-Zélande, aboutissant à l'essai de la victoire au-delà du temps réglementaire des All Blacks, à qui la défaite semblait promise.

"Je n'ai jamais vu une décision pareille, à quelque niveau que ce soit. C'est en l'occurrence un manque total de discernement, a pesté Dave Rennie dans la presse. Alors que nous devrions célébrer ce qui fut un match fantastique, nous sommes en train de parler d'une décision d'arbitrage à la dernière minute."

Foley plaide non coupable

Bernard Foley, le présumé coupable, qui effectuait son retour dans le XV d'Australie près de trois ans après sa précédente sélection, est sur la même ligne que son sélectionneur. "Je n'étais pas en train d'essayer de gagner du temps, mais j'étais juste en train de réfléchir clairement et de manière concise à ce que nous allions faire", a expliqué Foley au Sydney Morning Herald.

Ian Foster, le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, a pour sa part estimé que Foley avait été suffisamment averti. "Ils ont tardé à taper. Il (Raynal) les a prévenus qu'il arrêtait son chrono. Puis il lui a demandé d'accélérer en lui disant qu'il avait remis son chrono en route. Et il lui a demandé alors par deux fois de taper", a expliqué à la presse Foster. "Ecoutez, l'arbitre fait partie de notre jeu. Et quand l'arbitre dit 'time on' (je relance le chrono), alors vous devez alors reprendre le jeu", a-t-il ajouté.