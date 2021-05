XV de France: deux matchs prévus au Japon en juillet 2022

INFO RMC SPORT. Le XV de France disputera deux matchs au Japon lors de la tournée estivale de juillet 2022.

Ce sera une étape importante de plus dans la construction du XV de France. Surtout à un peu plus d’un an de la Coupe du monde 2023 organisée en France. Les Bleus de Fabien Galthié disputeront deux tests-matchs en juillet 2022 au Japon, selon les informations de RMC Sport. Une destination inédite pour une tournée estivale du XV de France, qui avait déjà été imaginée mais qui n’avait pas encore pu se concrétiser. Les deux équipes pourraient ensuite se retrouver quelques mois plus tard, en novembre à Toulouse. Cette hypothèse est toujours d’actualité. La dernière confrontation entre les deux nations remonte au 25 novembre 2017 et un match nul (23-23) à Paris La Défense Arena.

Privé de tournée en Argentine l’an passé en raison de la pandémie, le XV de France se rendra en Australie dans quelques semaines. Trois tests y sont programmés face aux Wallabies, le 7 juillet à Sydney, le 13 juillet à Melbourne et enfin le 17 juillet à Brisbane. Un vrai casse-tête pour le staff, qui voyagera sans les finalistes du Top 14, en raison des conditions sanitaires. Pour le moment, une quatorzaine très stricte est prévue (avec notamment l’impossibilité de passer du temps ensemble durant les deux premières semaines, hormis les entrainements). En l’état, la tournée n’est pas menacée selon des sources proches du dossier mais des négociations sont en cours entre la Fédération australienne et son homologue française.

Galthié veut 42 joueurs en Australie

Par ailleurs, les discussions se poursuivent quant au nombre de joueurs que pourra emmener l’encadrement des Bleus en Australie. Comme nous l’indiquions il y a dix jours, Galthié et ses adjoints aimeraient s’appuyer sur un groupe élargi en raison de l’enchainement serré des rencontres, avec possiblement 42 éléments, soit 7 de plus que ce que prévoit actuellement la convention FFR-LNR. Une réunion se déroulera lundi soir pour évoquer ce sujet. Mais, en coulisses, certains managers et présidents de clubs se montrent fermes pour le moment. Les internationaux qui partent en tournée manqueront en effet les premières journées de la saison prochaine après des vacances décalées.