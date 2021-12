Top 14: grave blessure pour Arthur Retière, absent plusieurs mois

L'ailier de La Rochelle, Arthur Retière, sera absent "environ trois mois" d'après son club après sa blessure survenue dimanche contre Glasgow en coupe d'Europe de rugby.

Deux jours après avoir été évacué sur civière et placé sous assistance respiratoire avant d'être conduit à l'hôpital, le joueur de la Rochelle, Arthur Retière, a donné de ses nouvelles sur Twitter. L'ailier international (une convocation le 4 février 2020 avec le XV de France), gravement blessé à un tibia contre Glasgow (20-13) dimanche en Coupe d'Europe, sera absent "environ trois mois" d'après son club qui a communiqué sur les réseaux.

"Il souffre d'une fracture de la cheville droite qui ne nécessitera pas d'opération chirurgicale", précise-t-on du côté du Stade Rochelais. Sur un plaquage du centre écossais Sione Tuipulotu à la 24e minute, il était tombé au sol, la jambe en porte-à-faux, et n'a pu se relever.

"C'est reparti pour quelques mois au stand"

"Je souffre d'un épanchement intra articulaire talo-crural. Un arrachement cortical de la face supérieure du calcanéum avec pour finir une fracture du pilon tibial. C'est reparti pour quelques mois au stand", précise-t-il dans son message. Retière, avait été remplacé par l'ailier fidjien Eneriko Buliruarua, auteur du deuxième essai rochelais en deuxième mi-temps.

Le joueur de 24 ans, longtemps gêné par une pubalgie à répétition, revenait en forme et ne souffrait plus de ses problèmes d'adducteurs. En fin de contrat en juin prochain, l'ailier est courtisé, notamment par le Stade Toulousain. Début décembre, il confiait à RMC Sport "penser beaucoup à son avenir". "Pour l’instant, je ne sais pas de quoi sera fait la saison prochaine. J’ai une saison à terminer ici. Je veux essayer de la terminer de la meilleure des manières (...) Je suis courtisé. Après, à moi de regarder ce qu’il y a de mieux pour moi et avancer. Pour l’instant, je n’ai pas reçu de proposition de prolongation de contrat ici donc je ne sais pas (si je resterai). Mais pourquoi pas."