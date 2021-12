Top 14: La LNR craint des "répercussions économiques lourdes" avec les jauges

La Ligue nationale de rugby craint de "lourdes répercussions économiques" après l'annonce du gouvernement, qui instaure le retour des jauges dans les stades pour les trois prochaines semaines à partir du 3 janvier.

Le retour des jauges pour les grands rassemblements en France, annoncé lundi par le gouvernement, va "frapper durement les clubs de rugby professionnel" dont les ressources sont liées "à plus de 60 %" à la présence du public, a réagi mardi la Ligue nationale de rugby (LNR).

Confrontée à la déferlante du variant Omicron du Covid-19, la France va renouer à partir du lundi 3 janvier avec les jauges pour les grands évènements, environ cinq mois après leur abandon. Elles sont fixées à 2.000 personnes pour les manifestations en intérieur et 5.000 personnes pour les évènements organisés en extérieur, la consommation de boissons et d'aliments y étant interdite.

Pas d'impact sur la 14e journée

"La décision de limitation des jauges partielle prise (...) par les autorités est liée à la situation sanitaire et il faut évidemment en respecter les objectifs et les motivations. Elle va néanmoins frapper durement les clubs de rugby professionnel", a réagi le directeur général de la LNR, Emmanuel Eschalier, dans une déclaration transmise à l'AFP. Le rugby est un sport de convivialité dont les ressources à plus de 60% en moyenne sont liées à la présence du public et aux partenaires lors des matches. Le modèle économique des clubs de rugby professionnel est construit sur l'accueil du public les jours de matches."



La mesure gouvernementale ne concernera pas la 14e journée de Top 14, programmée samedi et dimanche, mais s'appliquera pour la suivante (8-9 janvier) marquée notamment par un duel de haut de tableau entre le Stade toulousain, deuxième au classement et double champion de France en titre, et Montpellier, troisième.



"Cette nouvelle mesure, couplée aux restrictions sur la vente de boissons/aliments dans les stades, va avoir des répercussions économiques lourdes; un nouveau soutien aux clubs sera donc indispensable pour la compenser", a par ailleurs souligné Emmanuel Eschalier, en rappelant que les clubs ont été "très impactés économiquement" depuis "près de deux ans".