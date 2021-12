Top 14: Toulouse estime que les reports auraient pu être évités

Le Stade Toulousain, qui a vu ses rencontres à domicile contre les Wasps et le Stade Français être ajournées à la dernière minute, pointe une certaine iniquité dans les reports.

Il ne cache pas son incompréhension. L'entraîneur de Toulouse Ugo Mola estime que les reports de ses deux derniers matchs, en Coupe d'Europe et Top 14, auraient pu être évités si des décisions avaient été prises plus rapidement face à la recrudescence du Covid-19. "On a l'impression qu'on redécouvre un virus. Bien sûr, c'est un variant, mais on sort d'un an et demi de protocoles et de restrictions. N'a-t-on pas appris deux-trois trucs ?", s'est interrogé jeudi le technicien haut-garonnais en conférence de presse.

"Je veux que les règles soient les mêmes pour tout le monde"

Le Stade Toulousain a vu ces dernières semaines ses rencontres à domicile contre le club anglais des Wasps et le Stade Français être ajournées à la dernière minute alors qu'elles devaient se disputer à guichets fermés. Au-delà du préjudice financier, le champion de France et d'Europe en titre pointe une certaine iniquité dans les reports, certains clubs ayant pu disputer la deuxième journée européenne ou obtenir des victoires sur tapis vert. "Rien ne nous empêchait d'avoir un protocole applicable avant de reporter certains matchs à la petite semaine selon les desiderata de certains clubs ou de certains présidents", a regretté Mola.

"Je fais partie d'une équipe qui a gagné dans des conditions sanitaires compliquées, a-t-il ajouté. Je ne vais donc pas crier au scandale si c'en est une autre cette année. La seule chose que je veux, c'est que les règles soient les mêmes pour tout le monde". La Ligue nationale de rugby a apporté mercredi plusieurs modifications à son protocole sanitaire visant à minimiser les risques de reports dans un calendrier déjà très chargé. Les rencontres de la 13e journée de Top 14 reportées dimanche et lundi pourraient être reprogrammées pendant le VI Nations, période à laquelle Toulouse est traditionnellement diminué par l'absence de ses internationaux.