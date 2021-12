Toulouse: Mola calme le jeu pour Dupont après son match de Champions Cup

Tout juste auréolé du titre de meilleur de l’année 2021, Antoine Dupont a guidé Toulouse vers une victoire à Cardiff (39-7) pour la première journée de Champions Cup. De quoi lui valoir les félicitations de ses coéquipiers… et une mise en garde de son manager Ugo Mola.

Point faible? Trop fort. Voilà comment résumer les performances d’Antoine Dupont depuis quelques mois. Elu joueur mondial de l’année 2021, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a encore brillé ce samedi lors de la victoire de son club à Cardiff (7-39) en Champions Cup. Bonus offensif à la clé, le champion sortant a parfaitement entamé la défense de son titre en Coupe d’Europe et Antoine Dupont a marqué un essai avant d’être élu homme du match. Une belle semaine comme l’a confirmé son coéquipier François Cros face à la presse.

"On l’a tous félicité mais on n’a pas fait de cérémonie. On est tous très heureux pour lui, encore plus parce que c’est amplement mérité, a estimé le troisième-ligne toulousain. A l’image de son match ce samedi où c’est lui qui nous a décanté les choses. Aujourd’hui, si on ne l’avait pas eu, le match aurait été beaucoup plus compliqué.

Ntamack:"Dupont marche sur l’eau"

Un sentiment partagé par Romain Ntamack, le compère si complémentaire d’Antoine Dupont en charnière avec Toulouse ou chez les Bleus. Lui aussi impeccable face à l’équipe galloise ce samedi, le demi d’ouverture du club de la Ville rose n’a pas tari d’éloges pour le "ministre de l’Intérieur" du rugby tricolore.

"Oui il a fait un excellent match. Il n’y a pas grand-chose à ajouter, a lancé l’ouvreur de 22 ans. Tout le monde l’a vu. Ce qui lui arrive en ce moment c’est largement mérité de par son travail. Il marche sur l’eau en ce moment et on l’a encore vu ce samedi. C’est bien de l’avoir dans nos rangs."

Mola met le holà

Etincelant en Champions Cup ce samedi à Cardiff, Antoine Dupont aura une nouvelle fois la charge de guider le Stade Toulousain vers la victoire le week-end prochain à domicile contre les Wasps. Auteur d’un essai au pays de Galles, le demi de mêlée a quand même été rappelé à l’ordre par Ugo Mola. Le manager haut-garonnais, ne veut pas voir son protégé prendre la grosse tête et l’a fait savoir à sa manière.

"[Un bon match de Dupont?] Oui et non. Car il a des fulgurances à la Antoine. Des fulgurances qui n’ont pas attendu qu’il soit meilleur du monde pour être faites, a lâché le technicien face aux médias. Mais il y a quelques gestions de ballons délicats par forcément bien gérés en début de match, en tout cas pas pour le meilleur joueur du monde qu’il est. On ne va pas s’étonner à chaque fois qu’Antoine Dupont joue de ce qu’il est capable de faire. On va juste essayer de trouver des solutions quand les matchs sont cadenassés. On a encore du boulot, on a encore du boulot autour de lui. Cela n’enlève rien à la performance d’Antoine."