Top 14: Toulouse sombre encore et s'enfonce dans le doute à Perpignan

Battu à Perpignan (36-13) ce samedi lors de la 17e journée de Top 14, le Stade Toulousain enchaîne une quatrième défaite consécutive et s'éloigne du podium.

Rien ne va plus à Toulouse: lourdement battu à Perpignan (36-13), le champion de France en titre, certes privé de neuf internationaux, s'est incliné pour la quatrième fois consécutive, samedi sur la pelouse du promu en ouverture de la 17e journée de Top 14. C'est le cinquième revers de rang à l'extérieur des Toulousains qui n'ont plus gagné en déplacement depuis le 2 octobre dernier à Biarritz.

Deux points pris seulement sur les 20 derniers mis en jeu: c'est le triste bilan comptable des hommes d'Ugo Mola, qui pourraient perdre de vue le trio de tête tout en voyant revenir leurs poursuivants en fonction des autres résultats de la journée.

Le podium s'éloigne

C'est en revanche un vrai bol d'air pour les Catalans, qui restaient sur quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs, dont deux consécutives dans leur antre d'Aimé Giral. Cette sixième victoire de la saison permet à l'USAP de continuer de croire au maintien. Les Toulousains sont totalement passés à côté de leur début de match en encaissant trois essais dans les vingt premières minutes (19-3, 20).



Revenu en début de deuxième mi-temps grâce à un essai de leur jeune talonneur Guillaume Cramont (19-13, 46), Toulouse a finalement rendu les armes à vingt minutes du terme après le carton jaune de Sofiane Guitoune dont ont immédiatement profité les Catalans (29-13). Les Sang et Or, nettement supérieurs, se sont ensuite offert leur premier bonus offensif de la saison.



Quatre défaites de rang en championnat: cela n'était plus arrivé aux Toulousains depuis avril 2017. La situation devient préoccupante pour une équipe qui devra encore faire sans ses nombreux internationaux lors de ses cinq prochains matchs.