Top 14: exploit du Racing à Toulouse, qui enregistre sa première défaite à domicile

Le Stade Toulousain a concédé sa première défaite à domicile de la saison en s'inclinant face au Racing 92 ce samedi soir (15-20), lors de la 16e journée du Top 14.

Malgré la présence de ses internationaux, et notamment de la charnière Dupont-Ntamack, le Stade Toulousain s'est fait surprendre par le Racing 92 à domicile.

Il n'y aura donc pas de dixième victoires consécutives dans son antre pour une équipe toulousaine dans le dur et battue pour la troisième fois de rang en Top 14. Même si le champion de France en titre compte deux matches en retard, il n'occupe plus l'une des deux premières places du championnat (4e) pour la première fois depuis la deuxième journée. Une petite révolution fomentée par une équipe du Racing 92 qui confirme son regain de forme avec cette quatrième victoire en cinq matchs toutes compétitions confondues, la deuxième en Top 14.

Pourtant renforcé par les titularisations conjointes d'Antoine Dupont, Romain Ntamack et Cyril Baille, ainsi que par la présence de François Cros et d'Anthony Jelonch sur le banc - tous absents de la liste des 42 joueurs retenus par le staff tricolore après avoir été déclarés positifs au Covid-19 la semaine dernière -, le Stade Toulousain est tombé pour la première fois à Ernest-Wallon depuis mai 2021 face à Bayonne.

Dans cette affiche qui n'aura pas tenu toutes ses promesses, le retour à la compétition du demi de mêlée Antoine Dupont, qui n'avait plus joué depuis le 11 décembre, a également confirmé que le capitaine tricolore avait du retard dans sa préparation. Le meilleur joueur du monde 2021 a disputé 70 minutes mais sans distiller ses habituels coups d'éclat.

Son association avec un autre "covidé" de retour, l'ouvreur international Romain Ntamack, était une sorte de répétition générale à huit jours de France-Italie. Auteur de la dernière passe sur le premier essai du match inscrit par l'Argentin Juan Cruz Mallia (5-6, 24), le N.10 n'a pas été très en vue en dehors de cette action.

Un point c'est tout

Les Franciliens, qui étaient privés de Gaël Fickou, Virimi Vakatawa, Yoan Tanga et Ibrahim Diallo, réquisitionnés par les Bleus - soit autant d'éléments que Toulouse qui devait faire sans Thomas Ramos, Peato Mauvaka, Julien Marchand et Dorian Aldegheri -, menaient déjà à la pause (6-5) et, sans une grossière maladresse au pied de Donavan Taofifenua (40), l'écart aurait même pu être supérieur.

Une faute vite pardonnée puisque l'ailier francilien aplatissait en coin dès le retour des vestiaires pour conforter l'avance des siens (11-5). Un avertissement entendu par l'autre Argentin de Toulouse, le centre Santiago Chocobares, qui donnait l'avantage au Stade Toulousain pour la première fois de la rencontre (12-11, 49e).

Insuffisant pour ne pas rester à portée de fusil des buteurs franciliens, qui plongeaient finalement Ugo Mola et son staff dans le doute, malgré le point du bonus défensif sauvé à la dernière minute sur une pénalité de Romain Ntamack.

Une bien maigre consolation alors que Toulouse sera privé de ses internationaux lors de ses six prochains matches.