XV de France: la compo face à l’Italie avec Dupont et Ntamack, mais sans Jalibert

Le staff du XV de France a dévoilé ce vendredi la composition pour le premier match du Tournoi des VI Nations, dimanche face à l’Italie (16h). Treize des quinze vainqueurs des All Blacks sont reconduits alors que Matthieu Jalibert est absent du groupe.

Le test positif de Fabien Galthié au covid a un peu chamboulé les plans du staff du XV de France, ce vendredi. La conférence de presse prévue à 11h a été annulée et le compte Twitter de la Fédération française a finalement dévoilé avec un peu d'avance la composition de l’équipe pour affronter l'Italie, dimanche (16h) au Stade de France pour le début du Tournoi des VI Nations.

Celle-ci ne comporte pas de surprise, par rapport à celle annoncée par RMC Sport ces derniers jours. Treize des quinze vainqueurs du test face à la Nouvelle-Zélande (40-25) en novembre dernier ont été reconduits.

Julien Marchand retrouve sa place au talon après avoir manqué le choc face aux Blacks pour une blessure aux côtes. Comme attendu, Dylan Cretin est également de la partie. François Cros, titulaire contre les Néo-zélandais, en fait les frais et se retrouve sur le banc de touche. Cameron Woki est aussi reconduit en deuxième ligne aux côtés de Paul Willemse. Pressenti pour un potentiel retour dans "la cage", Bernard Le Roux ne figure finalement pas sur la feuille de match.

Jalibert trop juste

Fabien Galthié et ses adjoints ont fait dans le classique pour le reste en alignant les tauliers dans les lignes arrières. Romain Ntamack et Antoine Dupont, capitaine et meilleur joueur du monde, formeront la charnière devant la paire de centres composée de Gaël Fickou et Jonathan Danty. Damian Penaud et Gabin Villière occuperont les ailes alors que Melvyn Jaminet, chargé de buter, va enchaîner à l’arrière.

Matthieu Jalibert, qui avait effectué son retour dans le groupe dimanche deux semaines après une blessure à la cuisse contre les Scarlets avec l’UBB, est absent. Le staff l'a jugé trop juste mais envisage de le faire jouer la semaine prochaineface à Irlande (12 février au Stade de France, 17h45). Le Toulousain Thomas Ramos, arrière ou ouvreur, en profite pour figurer sur le banc des remplaçants.

La compo du XV de France face à l’Italie: Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Villière – (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Alldritt, Cretin, Jelonch – Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille



Remplaçants: Mauvaka, Gros, Bamba, R.Taofifenua, Cros, Lucu, Moefena, Ramos