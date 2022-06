Bayonne: les scènes de communion entre joueurs et supporters après la montée en Top 14

Promu en Top 14 après sa victoire face à Mont-de-Marsan, l'Aviron Bayonnais a fêté sa promotion avec une dizaine de milliers de supporters à la mairie.

Les Bayonnais étaient très nombreux ce lundi sur la place de la Liberté pour fêter avec les joueurs de l'Aviron la promotion en Top 14. Selon France Bleu Pays Basque, des dizaines de milliers de fans s'étaient réunis pour entonner la Peña Baiona et admirer le bouclier sur le balcon de la mairie, où étaient réunis les joueurs de Yannick Bru, tous vêtus du traditionnel béret bleu ciel. Micro en main, Luc Mousset et Peio Muscarditz ont mené le chant basque "Hegoak", chanté à l'unisson par le peuple bayonnais.

L'envie de se stabiliser en Top 14

Dimanche à Montpellier, Bayonne a écrasé Mont-de-Marsan (49-20) pour retrouver le Top 14, un an après l'avoir quitté. L'Aviron a inscrit six essais pour dominer les Montois, qui auront une deuxième chance de monter dans une semaine, lors du barrage d'accession face à Perpignan dimanche. Le club basque croisera dans l'ascenseur son voisin et rival historique, Biarritz, qui l'avait battu l'an passé lors d'un barrage à suspense, conclu aux tirs au but.

Le plus dur attend Bayonne, à savoir se stabiliser au sommet du rugby français. Depuis 2016, il a vécu trois aller-retour entre les deux étages du monde professionnel. Pour relever ce défi sur la durée, le président Philippe Tayeb a déjà projeté un budget de 21,5 millions d'euros et finalisé le recrutement de l'ouvreur clermontois Camille Lopez et du demi de mêlée du Racing 92, Maxime Machenaud.