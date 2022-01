Bayonne officialise la signature de Camille Lopez

L’Aviron Bayonnais a officialisé ce vendredi la signature de Camille Lopez, à la fin de la saison de Top 14 avec Clermont. Le pensionnaire de Pro D2 a confirmé avoir trouvé un accord pour deux ans avec l’ouvreur international qui sera associé en charnière à Maxime Machenaud.

Un retour aux sources. Un temps courtisé et proche d’un accord avec Biarritz, Camille Lopez a finalement changé d’avis. C’est du côté de Bayonne qu’évoluera l’ouvreur de 32 ans à partir de la saison 2022-2023. Un choix du cœur pour celui qui a grandi dans le territoire de la Soule dans le Pays basque. L’Aviron, actuel troisième de Pro D2, a confirmé ce vendredi un accord avec Camille Lopez qui quittera Clermont après la fin du Top 14 et s’est engagé pour deux ans plus une troisième en option.

"Même s’il me restait un an de contrat à Clermont, revenir dans ma région natale, c’est une décision familiale, a réagi le principal intéressé via un entretien accordé au club bayonnais. Je suis vraiment très heureux de rentrer chez moi et j’espère que cela va durer le plus longtemps possible! Il y avait une réelle volonté de me rapprocher de ma famille, de mes amis."

Une belle charnière Lopez-Machenaud pour l’Aviron

Lancé au meilleur niveau à l’UBB puis recruté par Perpignan et Clermont, Camille Lopez va s’offrir ce qui pourrait le dernier grand défi de sa carrière en signant à Bayonne. Celui qui fêtera ses 33 ans en avril prochain tentera de faire profiter tout l’Aviron de sa belle expérience. Vainqueur du Bouclier de Brennus en 2017 avec Clermont, l’ouvreur compte également 28 sélections avec le XV de France.

Relégué cette saison en Pro D2, Bayonne espère rapidement retrouver le Top 14. Si le club basque reste à la lutte pour la montée, il a déjà montré une belle activité pour se bâtir une belle équipe la saison prochaine. Avant de séduire Camille Lopez, l’Aviron avait déjà convaincu Maxime Machenaud de rejoindre l’équipe qui sera entraînée par Grégory Patat à partir de l’été 2022.

Parfois associés sous le maillot tricolore, Camille Lopez et Maxime Machenaud ne manqueront pas d’automatismes lors de leurs retrouvailles à Bayonne. De quoi bien aider le club basque dans la potentielle lutte pour le maintien. Cette future association fait déjà la joie de l’ouvreur, impatient de rejouer avec son compère de l’équipe de France.

"C’est vrai que pour ma première sélection, en Nouvelle-Zélande, en 2013, on était associés. Je suis heureux à l’idée de le retrouver là-bas oui, a encore assuré Camille Lopez au moment de son officialisation à Bayonne. Maxime, je l’avais d’abord cotôyé en 2009 quand j’étais passé de Mauléon à Bordeaux-Bègles. Il était parti à Agen en fin de saison."

Du côté de Clermont, le futur départ de Camille Lopez avait déjà été anticipé avec les arrivées bouclées du Rochelais Jules Plisson et du Toulonnais Anthony Belleau.