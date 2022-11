Bordeaux-Bègles: avec Charrier et Lairle pour finir la saison en attendant Bru

Christophe Urios, sous contrat jusqu’en 2025, a été remercié par son président Laurent Marti ce mardi. Le club a désormais officialisé l’information. Une solution interne a été choisie pour achever la saison avant que Yannick Bru ne prenne les rênes du staff l’été prochain.

C’est un tremblement de terre que vit l’Union Bordeaux-Bègles. Evoqué depuis de nombreuses semaines en coulisses, le départ de Christophe Urios est désormais une réalité. Le manager du club girondin, où il est arrivé en 2019 en provenance de Castres, était pourtant sous contrat jusqu’en 2025 après avoir rempilé voilà quelques mois. Ses relations étaient devenues plus fraiches avec ses joueurs depuis la fin de la saison dernière, mais aussi avec son président Laurent Marti.

Ce dernier a fini par trancher ce mardi matin et l’a annoncé au technicien. Le club a officiellement confirmé l'information ce mercredi dans un communiqué, puisque les modalités financières de son départ sont désormais bouclées. Avec une très grosse somme que va devoir verser Marti (plus d'un million d'euros). Urios ne dirigera plus l’équipe de l’UBB, modeste 11eme du Top 14 après les dix premières journées de Top 14 et notamment la raclée subie à Pau (33-7) voilà deux semaines. A vrai dire, ce n’est pas vraiment une surprise.

Négociations bien avancées avec Bru

En interne, Laurent Marti, que l'on a dit régulièrement agacé par son coach, avait déjà sondé le marché depuis un moment. Le nom de Laurent Labit, entraineur de l’attaque des Bleus et futur homme fort du Stade Français après la Coupe du monde, avait ainsi circulé. Mais c’est bien avec Yannick Bru que va s'écrire l’avenir de l’UBB. Les négociations, bien avancées, se poursuivent et dans l’esprit de Marti, Bru sera bien le nouvel homme fort du club.

Les discussions se sont intensifiées ces dernières semaines avec celui qui a été adjoint de Guy Novès au Stade Toulousain (2007-2012) puis responsable des avants du XV de France (2012-2017) et manager de Bayonne (2018-2022), qu’il a quitté cet été après la remontée de l’Aviron dans l’élite. L’actuel consultant des Sharks, en Afrique du Sud, a rapidement affiché son intérêt pour le projet girondin. Mais pas dans l’immédiat. Car Bru (49 ans) n’arrivera que l’été prochain.

D’ici là, le demi-finaliste de la saison dernière va s’appuyer sur une solution interne menée par Julien Laïrle, le responsable des avants et de la défense, ainsi que Frédéric Charrier, en charge des arrières, comme indiqué ce mardi matin par RMC Sport. "Il poursuivent leur mission au sein du staff sportif", indique le communiqué. Christophe Laussucq conservera son poste transversal de coordinateur. Avec l’ambition de redresser la barre dès la semaine prochaine à Perpignan. Les joueurs mécontents de leur désormais ancien manager, eux, vont devoir assumer et prendre leurs responsabilités.