Bordeaux-Bègles: Woki sur le départ l’été prochain?

Le troisième ligne international français Cameron Woki pourrait quitter l’Union Bordeaux-Bègles l’été prochain, un an avant la fin de son contrat.

Et si c’était le prochain transfert du Top 14? Après plusieurs épisodes notables ces derniers mois, dont ceux de Gaël Fickou, parti du Stade Français pour le Racing 92, et plus récemment du Sud-Africain Cheslin Kolbe, qui a quitté le Stade Toulousain pour Toulon, un autre joueur important du championnat pourrait animer le marché des mutations dans les semaines et les mois à venir.

Sous contrat jusqu'en 2023

Selon les informations de RMC Sport, il s’agit du troisième ligne international Cameron Woki (22 ans, huit sélections), pourtant sous contrat jusqu’en 2023 à l’Union Bordeaux-Bègles. Mais il pourrait finalement achever son aventure plus tôt que prévu. L’ancien joueur de Massy et Bobigny, très bon cet été lors de la tournée du XV de France en Australie, est arrivé en Gironde en 2017 et est devenu un élément incontournable de son club.

La saison dernière, le champion du monde des moins de 20 ans en 2018 a disputé 14 matchs de Top 14, dont la demi-finale perdue contre Toulouse en juin, mais aussi cinq rencontres de Champions Cup.