Toulon: le RCT officialise l’arrivée de Kolbe en provenance de Toulouse

L’ailier ou arrière international sud-africain Cheslin Kolbe portera bien les couleurs du RCT. Le club varois a officialisé son arrivée ce vendredi matin. Le champion du monde 2019 quitte donc Toulouse deux ans avant la fin de son contrat.

C’est désormais officiel. Comme pressenti depuis le début de la semaine, l’ailier ou arrière international sud-africain Cheslin Kolbe quitte Toulouse, où il était pourtant sous contrat jusqu’en 2023, pour rejoindre Toulon pour les trois saisons à venir.

Le RCT l’a annoncé dans un communiqué ce vendredi matin ainsi que le joueur lui-même sur les réseaux sociaux dans un long message.

Arrivé dans la Ville Rose en 2017, où il était sous contrat pour encore deux saisons, le champion du monde 2019 ne devrait porter ses couleurs qu’à partir du mois de décembre, une fois terminés ses matchs en sélection. Il ne devrait donc pas participer au choc de la deuxième journée de Top 14, le 12 septembre prochain, entre Toulouse et Toulon.

"Conscient de la nécessité d'être compétitif lors des matchs décisifs, j'ai décidé de franchir une étape supplémentaire, a notamment indiqué le président Bernard Lemaitre dans un communiqué. Je suis ainsi heureux d'annoncer la signature au RCT d'un joueur exceptionnel : Cheslin Kolbe, Champion du monde, d'Europe, et de France et ce, dès la saison 2021-2022. La venue de Cheslin Kolbe s'inscrit en lettres d'or dans l'histoire du RCT."



Kolbe: "Un nouveau chapitre de ma carrière"

Et c’est vrai que Toulon a frappé fort, très fort même, en attirant l’un des meilleurs joueurs du monde. Elément essentiel du Stade Toulousain, avec qui il a remporté deux Boucliers de Brennus et une Coupe d’Europe, le Sud-Africain est un renfort de poids pour le club varois en quête de renforts au sein de ses lignes arrières.

"C'est un nouveau chapitre de ma carrière que j'aborde avec beaucoup de passion et d'engagement, a lancé le joueur dans le même communiqué. J'ai hâte d'apporter ma contribution pour aider mes nouveaux coéquipiers à remporter des trophées, en m'appuyant sur l'incroyable histoire et la tradition de ce club emblématique. Je tiens également à remercier le Stade Toulousain, mes anciens coéquipiers et les supporters pour tout leur soutien au cours des quatre dernières saisons. Cela a été une expérience merveilleuse."

Auteur du doublé Top 14-Champions Cup la saison passée avec Toulouse, Cheslin Kolbe a également posté un poignant message d'adieu pour remercier les supporters et le club haut-garonnais de leur soutien.

Une expérience achevée prématurément donc, avec forcément un gout d’inachevé. Le joueur aurait aimé toucher davantage d’argent à Toulouse, mais ses désormais anciens dirigeants n’ont pas accepté. Le divorce était devenu inéluctable depuis et tout s’est accéléré en coulisses depuis le début du mois d’août. Il a fallu ensuite trouver un accord entre les différentes parties, en particulier sur le volet financier.

Toulon a dû verser un gros chèque à Toulouse, et offrir un salaire évidemment très élevé à Kolbe. Tout est désormais réglé. Les supporters du RCT, déçus de la saison moyenne de leur équipe, sont aux anges. Ceux du Stade Toulousain, sont, eux bien plus amers.