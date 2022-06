Canicule: colère à Castres, la fan-zone pour la demi-finale du Top 14 annulée par le préfet

En raison de la vigilance rouge canicule, la préfecture du Tarn a annulé la retransmission sur écran géant à Castres de la demi-finale du Top 14 entre Castres et Toulouse, se tenant vendredi à Nice.

Les supporters du Castres Olympique sont déçus, les commerçants de la ville sont en colère. Météo France ayant placé le Tarn en vigilance rouge canicule, la préfecture a interdit l'organisation de la fan-zone prévue vendredi à Castres pour la demi-finale du Top 14 contre le Stade Toulousain (21h). L'événement, impliquant une retransmission sur écran géant, devait se tenir sur la place Soult avec plusieurs milliers de personnes. La décision a été prise à la veille de ce match qui, lui, aura bien lieu à Nice.

Avoir 10 à 15.000 personnes avec plus de 40 degrés, ce n'est vraiment pas raisonnable

"Je ne le fais pas de gaieté de coeur, c'est une solution de raison", plaide le préfet François-Xavier Lauch au micro de RMC. "Avoir 10 à 15.000 personnes avec plus de 40 degrés, ce n'est vraiment pas raisonnable. Ni pour des personnes qui pourraient avoir des malaises, ni pour nos sapeurs-pompiers et pour les services hospitaliers qui ont fort à faire actuellement. (...) On ne peut vraiment pas accepter d'avoir des malaises qui viennent engorger ces services. Il est plus raisonnable de suivre le match à domicile, en espérant évidemment que le Castres Olympique gagne", a ajouté le représentant de l'État.

La mairie était contre l'annulation

Cette position n'est absolument pas partagée par Pascal Bugis, le maire de Castres. Dans un communication sur Facebook, la mairie explique que la préfecture a pris sa décison "contre" son avis: "Le maire et la municipalité regrettent vivement cette décision et les conséquences qu’elle entraine pour toutes celles et ceux qui s’étaient mobilisés pour que ce moment soit une fête". Le club, dans un communiqué, a dit "prendre acte" de la décision, tout en la regrettant.

Niveau le plus élevé du plan national canicule, la vigilance rouge octroie la possibilité aux préfets d'annuler des manifestations publiques et sportives. Dans le Tarn, la préfecture a également annoncé l'annulation du départ de la deuxième étape cycliste de la Route d'Occitanie, qui devait avoir lieu à Graulhet.

C'est un petit peu dégueulasse

Sans surprise, l'annulation de la fan-zone fait beaucoup de déçus. "C'est un petit peu dégueulasse", fustige Rudy, supporter du C.O., drapeau en main et maillot enfilé, au micro de BFMTV. "C'est vrai qu'il fait très chaud, mais il y a quand même des moyens... Les gens savent ce qu'il faut faire, estime de son côté Dominique Jansou, fromager à Castres. La plupart des gens qui y vont sont jeunes. Pour moi, ça va".

"J’avais commandé pour 12.000 euros de marchandise", déplore une gérante de bar dans les colonnes de La Dépêche. "Ça fait 8 jours qu’on sait qu’il va y avoir la canicule", s'indigne un autre. Avant de conclure: "Je n’ai pas de télé, les gens ont réservé pour l’écran géant. Je leur dis quoi maintenant?"