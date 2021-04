Castres-Toulouse: le bel accueil des supporters avant le derby

Environ 200 supporters de Castres étaient présents ce samedi aux abords du stade pour encourager leur équipe avant le derby (14h45) face au Stade Toulousain, actuel leader de Top 14. Certains ont prévu de regarder la rencontre en se positionnant sur les grilles et les murets.

C'est un nouveau derby explosif qui s'annonce ce samedi entre Toulouse, actuel leader de Top 14, et Castres. Au moins sur le terrain, puisque la rencontre se tiendra à huis clos au Stade Pierre-Fabre en raison du contexte sanitaire. Pour autant, les supporters castrais ont accueilli dignement leurs joueurs avant cette rencontre de championnat.

Fumigènes, pétards, tambours et chants... ils étaient environ 200 supporters castrais à donner de la voix aux abords du stade avant le coup d'envoi (14h45). Certains vont rester pour regarder le match via les grilles du stade ou sur des murets. Beaucoup de familles étaient présentes pour ce rendez-vous.

Supporters castres © RMC Sport

Castres peut encore se qualifier pour les phases finales

Le match est important à plus d'un titre pour Castres, actuellement huitième de Top 14, toujours en course pour une place dans les six premiers et se qualifier ainsi pour les phases finales de la saison. Toulouse se déplacera sur la pelouse de son voisin sans plusieurs de ses joueurs cadres, à l'image d'Antoine Dupont ou Julien Marchand, mis au repos. Grâce à un succès sur Clermont dimanche dernier, le Stade Toulousain s'est qualifié pour la 13e demi-finale de Coupe d'Europe de son histoire en Champions Cup, où Dupont et ses partenaires défieront Bordeaux-Bègles.

Lors du premier derby de la saison au Stade Ernest-Wallon le 7 novembre dernier, les deux équipes s'étaient quittées dos à dos (16-16). Défait par Montpellier lors de sa dernière sortie en championnat (16-29), le Stade Toulousain voudra forcément confirmer son statut de leader de Top 14 face à son rival.

Castres © RMC Sport