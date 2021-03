Top 14: Reggiardo quitte Castres et file à Aix-en-Provence

Le manager du Castres Olympique Mauricio Reggiardo a été libéré de son contrat par le club. Il rejoint le club d'Aix-en-Provence.

Il avait succédé à Christophe Urios, à l’été 2019, en provenance d’Agen. Moins de deux ans plus tard, le manager argentin Mauricio Reggiardo quitte le Castres Olympique en pleine saison. Depuis la fin de l’année 2020, son équipe en difficulté, il avait été remplacé comme entraîneur principal par Pierre-Henry Broncan, jusqu’ici entraîneur des avants du CO. Ce dernier, accompagné de David Darricarrère et Joe Worsley, a redressé la barre, les Tarnais pointant actuellement à la neuvième place avec 43 points, soit 12 unités de plus que Pau, actuellement 13e et barragiste.

Un départ commenté comme suit par le président du club Pierre-Yves Revol: "Après la réorganisation confiant plus de responsabilités dans la préparation et l’animation des entraînements à Pierre-Henry Broncan et l’arrivée de David Darricarrère que nous avons décidé ensemble, Mauricio Reggiardo avait encore toute sa place au sein du Castres Olympique, même si ses responsabilités étaient moins lourdes qu’auparavant. Cependant, il m’a demandé de le libérer de ses engagements contractuels pour se lancer dans un nouveau projet sportif, et je n’imaginais pas ne pas accéder à sa requête."

"Je sais ce que le club lui doit"

Mais l’homme fort du CO a décidé de libérer l’Argentin, qui avait sauvé le club de la relégation en 2015, avant l’arrivée d’Urios. "J’apprécie l’homme et le manager qui a toujours cherché à valoriser et privilégier au mieux l’intérêt du club y compris dans les situations difficiles. Je sais ce que le club lui doit et il a été notamment décisif dans le passé pour lui éviter une relégation en Pro D2. Je lui souhaite le meilleur dans son nouveau projet et le remercie pour son immense contribution au CO en tant que joueur, entraîneur puis manager."

De son côté, Reggiardo a tenu a remercier le club, en se montrant confiant pour l’avenir: "Suite à la réorganisation effectuée à la fin de l’année, je n’ai eu qu’un objectif en tête: tout mettre en œuvre pour sortir le club de la mauvaise passe dans laquelle il était. Depuis, je pense que nous avons fait un très bon travail avec les coachs et l’ensemble du staff pour redresser la barre. Même s’il reste bien sûr des matchs importants, je sens que le club est sur de bons rails et qu’il est temps pour moi de passer le témoin à Pierre-Henry et de basculer sur un autre projet. Le CO est mon club de cœur et j’aurai toujours une affection particulière pour Castres et pour tous les Castrais. Je remercie le club et en particulier le président Pierre-Yves Revol d’avoir compris ma position, je souhaite tout le meilleur au CO pour les années à venir". Il va rejoindre Aix-en-Provence, actuel 12e de Pro D2.