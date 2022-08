Clermont: Damian Penaud tranchera début 2023 pour son avenir

En fin de contrat l’été prochain, l’ailier international Damian Penaud veut prendre son temps avant de trancher pour son avenir. Il est courtisé par la plupart des gros clubs du Top 14 mais aussi des formations britanniques alors que son club souhaite le conserver.



C’est le joueur que tout le monde s’arrache. Damian Penaud suscite plus que jamais les convoitises. L’ailier international (25 ans, 34 sélections, la dernière au mois de juillet contre le Japon) sera en fin de contrat à l’issue de la saison et de nombreux clubs se sont déjà manifestés pour s’attacher se ses services. Cela concerne plusieurs grosses écuries du Top 14 mais aussi plusieurs formations anglaises selon nos informations. Pour le moment, Penaud n’a pas arrêté son choix. Loin de là. Il souhaite prendre son temps.

"Non, je ne sais pas où je jouerai la saison prochaine, a-t-il répondu, avec le sourire, à RMC Sport ce lundi à Paris en marge du lancement de la saison organisé par la LNR. Je sais que pas mal d’articles de presse disaient que j’allais signer à droite ou à gauche. Pour le moment, je ne veux pas parler de mon avenir. Je veux me concentrer sur ma saison avec Clermont et l’équipe de France. Le reste, on verra." En l’état, tout est ouvert.

Il faudra attendre encore plusieurs mois avant que Penaud ne fasse son choix. Le Clermontois, que ses dirigeants veulent vraiment conserver, souhaite déjà voir comment va se dérouler la saison de son club, lancé dans un nouveau projet avec plusieurs recrues arrivées cet été. "Je prendrai normalement ma décision avant la fin du Tournoi des VI Nations, dit-il. Il n’y pas d’urgence." On pourrait même en savoir davantage dès le mois de janvier. Les supporters de l’ASM vont devoir prendre leur mal en patience…