XV de France: "L'objectif a été atteint", estime Galthié après le deuxième succès au Japon

Le XV de France a disposé du Japon (20-15) ce samedi lors de son deuxième test-match de l'été. Grâce à cette victoire, les Bleus ont signé un record dans l'ère moderne avec une série de 10 succès de suite. De quoi satisfaire, à défaut de rejouir, le sélectionneur Fabien Galthié.

Le XV de France n'a plus perdu depuis le 17 juillet 2021 et un revers lors d'un test-match (33-30) face à l'Australie. Depuis, les Bleus de Fabien Galthié ont enchaîné dix victoires consécutives, réalisant au passage le Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations. Ce samedi, la sélection, remaniée, a ponctué sa saison par une victoire face au Japon (20-15) lors d'un deuxième test-match.

Déjà victorieuse samedi dernier face à l'équipe nippone, la France réalise un record dans l'ère moderne avec dix victoires d'affilée. L'Argentine, la Géorgie, la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'Irlande, l'Ecosse, le pays de Galles, l'Angleterre et le Japon ont ainsi buté sur le XV de France.

"Un match très difficile"

"L'objectif était de gagner les matches qu'on avait au programme. Les deux ici au Japon et celui en Angleterre, avec les Barbarians. L'objectif a été atteint, s'est félicité le sélectionneur Fabien Galthié après la rencontre. C'était important pour nous. Si on prend des jeunes joueurs, il fallait les aider à atteindre l'objectif."

Pour autant, l'équipe de France était menée à la pause et s'en est sortie sans forcément briller. "C'était un match très difficile avec un retard de huit points à la mi-temps, un essai encaissé... C'est la première fois de la saison qu'on rentre aux vestiaires menés. C'était intéressant pour nous de voir comment l'équipe allait réagir, a noté Galthié. Finalement, on a su réagir, marquer, créer des temps forts. Il était important pour nous de gagner ce match et le banc nous a bien aidé."

Plus anecdotique, les Bleus s'adjugent leur première série estivale depuis 2006 et un voyage chez la modeste Roumanie (62-14), puis en Afrique du Sud (36-26). Les Bleus, en tournée au bout du monde, étaient venus au Japon sans leurs cadres habituels, Antoine Dupont, Romain Ntamack, Grégory Alldritt ou Gaël Fickou... laissés au repos. "C'était âpre, très dur: les Japonais nous ont posé beaucoup de problèmes. On a souffert, ils nous ont emmené vers un niveau d'exigence très élevé. Il va falloir apprendre de ça", a admis le capitaine Charles Ollivon après la rencontre. La délégation française va pouvoir rentrer avec le sourire et profiter des vacances qui s'annoncent désormais.