EN DIRECT - Champions Cup: suivez Sale-Toulouse en live sur RMC Sport

SALE-TOULOUSE, COUP D’ENVOI À 14H !

Bonjour à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct la 3e journée de Champions Cup ! Large vainqueur au match aller (45-19), le Stade toulousain se déplace sur en terre anglaise sur la pelouse de Sale (14h). Une victoire et la qualif pour les Rouge et Noir ?