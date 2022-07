La Rochelle: Matthias Haddad vers la prolongation

Le jeune et prometteur troisième ligne rochelais Matthias Haddad (21 ans), en fin de contrat en 2023, est en discussions avec ses dirigeants pour prolonger.

C’est une pépite que le Stade Rochelais n’entend absolument pas perdre. En fin de contrat à l’issue de la saison prochaine, Matthias Haddad s’est imposé au sein du club maritime ces derniers mois, au point même de disputer en tant que titulaire la finale de la Champions Cup remportée contre le Leinster fin mai à Marseille puis d’être appelé par le staff du XV de France. A 21 ans, le troisième ligne aile est considéré comme l’un des grands talents en devenir à son poste, et ça, ses dirigeants l’ont bien compris.

Depuis plusieurs semaines, des discussions ont été entamées pour une prolongation et elles avancent dans le bon sens selon les informations de RMC Sport. D’autres clubs suivent le dossier avec attention. Le Racing 92 s’était positionné sur ce dossier avant de faire finalement signer Cameron Woki dès cet été. L’Union Bordeaux-Bègles et son président Laurent Marti apprécient beaucoup son profil. Mais c’est bien à Marcel-Deflandre qu’il devrait continuer à évoluer la saison prochaine à moins d’un retournement de situation.

La Rochelle veut garder ses jeunes

Passé par les différentes sélections de jeunes avec notamment un titre de champion du monde chez les moins de 20 ans, Matthias Haddad a disputé 16 matchs avec La Rochelle, dont 9 comme titulaire, avant de s’envoler vers le Japon pour la tournée des Bleus (sans être avoir joué lors des deux tests). Après avoir conservé plusieurs autres éléments de la même génération dont Jules Favre, Thomas Lavault et Paul Boudehent ces derniers mois, mais aussi bien sûr le capitaine Grégory Alldritt, le club maritime veut préparer l’avenir sereinement.

"Il y a deux mois, je n’aurais jamais pu y croire, je recevais un appel pour partir en prêt à Bourg-en-Bresse, racontait Haddad à RMC Sport au sujet de son accession fulgurante après le titre européen voilà quelques semaines. Et, là, je me retrouve à jouer une finale de Champions Cup, titulaire! Vous imaginez? C’est fou! C’est une anecdote mais c’est pour vous faire réaliser à quel point ça va vite, dans les deux sens." Et ce n’est sans doute qu’un début…