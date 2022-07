Top 14: le calendrier de la saison 2022-2023 dévoilé avec des chocs dès la première journée

La Ligue nationale de rugby a dévoilé ce jeudi le calendrier intégral des matchs de la saison 2022-2023 de Top 14. Le champion de France, Montpellier, débutera par un choc sur le terrain de La Rochelle début septembre.

Les joueurs et supporters de Montpellier finissent seulement de célébrer le premier titre de champion de France acquis par le club héraultais contre Castres que la succession est déjà lancée. La LNR a publié ce jeudi le calendrier de la saison 2022-2023 du Top 14.

Le championnat de France débutera le samedi 3 septembre puis s'étendra jusqu'au week-end du 27 mai pour la phase régulière. Les barrages sont prévus pour les 2, 3 ou 4 juin soit une semaine avant les demi-finales disputées à San Sebastian en Espagne. La grande finale se déroulera le samedi 17 juin au Stade de France de Saint-Denis.

Trois chocs pour la première journée

Pour son retour à la compétition après l'obtention de son premier Bouclier de Brennus, le MHR va avoir fort à faire dès la première journée de Top 14. Les protégés de Philippe Saint-André vont ainsi négocier un déplacement périlleux sur la pelouse de La Rochelle.

Outre le duel entre le champion en titre et les Maritimes, la LNR a réservé un beau programme en lever de rideau avec également un choc entre le Racing 92 et Castres et surtout les retrouvailles entre l'UBB du duo Lucu-Jalibert et le Stade Toulousain porté par Antoine Dupont et Romain Ntamack.

Toulouse aura aussi à négocier une alléchante rencontre face à Toulon à domicile dès la deuxième journée de la saison alors que le MHR recevra, lui, les Bordelais de Christophe Urios le même week-end.

Un Boxing Day de folie

A la veille de Noël, pour le week-end du 24 décembre, la LNR a réservé un superbe cadeau aux fans de rugby avec très belle programmation. Les organisateurs du Top 14 ont ainsi prévu sept belles affiches avec notamment trois derbies spectaculaires. Si Toulon recevra Lyon à Mayol pour les retrouvailles de Pierre Mignoni avec son ancienne équipe, il faudra surtout suivre les trois énormes affiches de cette 13e journée.

Avec en premier lieu le duel francilien entre le Racing 92 et le Stade Français ou encore le derby de l'Atlantique entre le Stade Rochelais et l'Union Bordeaux-Bègles. Enfin Toulouse recevra Castres pour le derby du Midi. De quoi passer de belles fêtes de fin d'année au stade ou devant la télévision pour les amateurs de rugby.