Toulouse: la Coupe du monde s'éloigne un peu plus pour Meafou, indisponible pour huit semaines

Le deuxième ligne du Stade Toulousain Emmanuel Meafou s’est blessé samedi dernier lors de la finale de Top 14. Touché à l’aponévrose, il sera absent des terrains huit semaines. De quoi l’éloigner encore un peu plus de son rêve de participer à la Coupe du monde en France.

Fabien Galthié voulait le "capturer". Mais l’espoir d’attirer le deuxième ligne Emmanuel Meafou dans ses filets se réduit de jour en jour. D’abord car la demande de dérogation auprès de World Rugby n’a toujours pas abouti. Mais un autre facteur pourrait mettre fin au suspense: la santé du Toulousain.

Blessé lors de la finale de Top 14

Sorti à la 52e minute de la finale de Top 14 contre La Rochelle samedi, il boitait en quittant le terrain du Stade de France. Déjà touché la semaine précédente lors de la demi-finale face au Racing, il souffre, comme annoncé par Le Parisien et confirmé par RMC Sport, d’une déchirure de l’aponévrose plantaire, selon une source proche du club.

L’absence pour une telle blessure est évaluée entre six et huit semaines. Mais au regard du physique du colosse toulousain (2m03, 145kg), aucun risque ne devra être pris et il faudra voir large. Ce diagnostic ne lui permettrait pas de reprendre l’entraînement avant la mi-août, à quelques jours de l’annonce de la liste définitive des 33 (21 août) et sans avoir pu participer à la préparation commune des Bleus. Autant dire que le dossier Meafou à la Coupe du monde s’est grandement compliqué ces dernières heures.