Le Top 14 prend les samedis et dimanches soirs sur Canal+

La LNR a dévoilé ce lundi le programme du début de saison du Top 14, dont la première journée prévue les 4 et 5 septembre, avec les cases des samedis et dimanches soirs sur Canal+. La Rochelle et Toulouse se retrouveront le dimanche soir pour un remake de la dernière finale. Le promu Biarritz ouvrira le bal contre l’UBB, avant que le Stade Français affronte son voisin du Racing 92.

Un week-end particulièrement copieux. Le programme de la première journée du Top 14, dévoilé ce lundi par la Ligue nationale de rugby, promet du grand spectacle les 4 et 5 septembre. Le lancement de la saison 2021-2022 va permettre au Stade Toulousain de retrouver La Rochelle pour un remake de la dernière finale. Un choc prévu le dimanche à 21h05, en clôture de la journée. En pleine incertitude sur les droits TV de la Ligue 1, le rugby fait donc son retour le dimanche soir sur Canal+ et concurrencera à nouveau le foot, qui sera diffusé sur Amazon sur cette tranche.

Avant cela, le promu Biarritz ouvrira le bal la veille, en accueillant l’Union Bordeaux-Bègles, le samedi à 14h. Dans la foulée, Brive se déplacera à Perpingnan et Castres à Pau (16h05). Avant que le Stade Français soit opposé à son voisin du Racing 92, lors d’un derby francilien toujours attendu (18h15). Cette première journée s’achèvera par une affiche entre Toulon et Montpellier (21h05). Sur cette case du samedi soir, Canal+ a fait savoir qu'il ne voulait plus de la Ligue 1. Le groupe n'aura donc peut-être à pas programmer le Top 14 et la Ligue 1 au même moment. Le lendemain, le 5 septembre, Lyon affrontera Clermont (17h45), en préambule du choc entre La Rochelle et Toulouse.

Deux affiches en prime time

Pour la première fois, deux rencontres de chaque journée du Top 14 seront programmées en prime time, le samedi et le dimanche. Tous les matchs seront diffusés sur les antennes de Canal +. Les affiches nocturnes des week-ends suivants seront Racing-La Rochelle (11 septembre), Toulouse-Toulon (12 septembre), Clermont-La Rochelle (18 septembre), Toulon-Stade Français (19 septembre), Perpignan-Toulon (25 septembre), Toulouse-Clermont (26 septembre), Castres-Toulon (2 octobre) et Clermont-Racing (3 octobre).

Le programme de la première journée de Top 14

Samedi 4 septembre

14 h : Biarritz Olympique - Union Bordeaux-Bègles

16 h 05 : Brive - Perpignan, Castres - Pau

18 h 15 : Stade Français - Racing 92

21 h 05 : Toulon - Montpellier

Dimanche 5 septembre

17 h 45 : Lyon - Clermont

21 h 05 : Stade Rochelais - Stade Toulousain