LOU: Bastareaud se laisse un temps de réflexion avant son opération

Victime d’une rupture du tendon quadricipital des deux genoux le week-end dernier, Mathieu Bastareaud n’a pas tranché sur la suite qu’il envisageait de donner à sa carrière après ce nouveau coup dur.

Le verdict est tombé. Sans surprise, les résultats de l’IRM ont révélé une rupture du tendon quadricipital sur les deux genoux, ce dont se doutait Mathieu Bastareaud, qui s’attendait au pire. Le pire est advenu. Cette blessure peu commune va le mettre à l’arrêt six mois, alors qu’il revenait tout juste d’une autre blessure qui l’avait déjà tenu longtemps éloigné des terrains. L’histoire se répète, donc, inlassablement. Difficile d’envisager la suite sous les meilleurs auspices dans ces conditions.

Terrible série de blessures

Pour l’instant, Mathieu Bastareaud n’y pense même pas, conscient du long chemin qui l’attend. "Je prendrai le temps qu’il faut pour me remettre à 100%. Et quant à mon futur, je me laisse un temps de réflexion", a-t-il révélé dans un message publié sur Twitter. Foudroyé par le destin dans son ancien jardin de Mayol, Mathieu Bastareaud a connu un enchaînement de blessures terribles depuis un an.

En fin de contrat au mois de juin prochain, Bastareaud avait déjà été opéré en début d’année de la même blessure, au genou gauche, qu’il s’était faite le 27 décembre 2020. L’été dernier, lors de la préparation estival, c’est une fracture du quatrième métacarpe de la main droite qui lui a fait manquer le début de la saison du Top 14. Une saison dont il sait désormais qu’il pourra seulement la regarder à travers un écran de télévision, en nourrissant peut-être le secret espoir de pouvoir un jour terminer sa carrière comme il se doit, sur un terrain.