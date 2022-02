LOU: Mignoni explique son départ, le président justifie le choix Garbajosa

Pierre Mignoni a accepté de revenir sur l'annonce de son départ en fin de saison après la victoire (26-22) du LOU face au Stade Français, tandis que le président du LOU, Yann Roubert, a introduit son remplaçant, Xavier Garbajosa.

Lyon libérera en fin de saison son manager Pierre Mignoni, à un an de la fin de son contrat. "C’est un choix personnel qu’on respecte", a déclaré le président du Lou, Yann Roubert, après la victoire (26-22) de son club face au Stade Français. "Je pars en très bons termes avec ma direction, ce sont des gens très bien", a confirmé l’intéressé face à la presse ce samedi, sans aigreur.

L’annonce de son départ jeudi l’a quelque peu échaudé néanmoins. "Je n’ai pas pu annoncer à mes joueurs droit dans les yeux que je partais, c’est comme ça. J’ai envie de tout contrôler et parfois ce n’est pas possible", a regretté Pierre Mignoni, avec une légère pointe d'amertume.

Une route "longue et sinueuse" vers le succès

Comme pour le départ de son actuel manager, le Lou est tombé d’accord assez rapidement avec son successeur, Xavier Garbajosa, qui prendra ses fonctions à partir du 1er juillet. En tant que manager sportif, il aura une vue d’ensemble sur ce qui se fait à l’intérieur du club, notamment en ce qui concerne la formation. "Xavier va nous apporter sa passion, son talent, son expérience, s’est réjoui le président Yann Roubert. Il va nous aider à aller chercher plus haut. Je pense qu’il a une philosophie de jeu proche de l’ADN du Lou, c’est un gage de compréhension et de volonté commune de développer. Il a très bien compris ce qui marchait au Lou, il sera là pour améliorer ce qui doit l’être."

Le patron du Lou a cependant insisté sur le fait que l’aventure de Pierre Mignoni était loin d’être finie, avec "cinq mois à ne surtout pas galvauder", le club étant engagé dans deux compétitions. Deux titres potentiels qui feraient de Pierre Mignoni un homme heureux. Mais avec ou sans lui, le LOU continuera à écrire les nouvelles pages de son histoire qu’il espère couronnées de succès, même si la route s’annonce encore "longue et sinueuse", avertit le président. Très peu de départs sont à prévoir à l’intersaison, selon Yann Roubert, qui a en revanche annoncé cinq ou six recrutements sur les quelques postes à pourvoir. "C’est aussi pour ça qu’on clarifie (la politique sportive) dès aujourd’hui", a expliqué Yann Roubert.

Mignoni, ancien demi de mêlée de Toulon, Béziers, Dax, Clermont et international (28 sélections), était arrivé au LOU Rugby il y a sept ans, en 2015, en provenance de Toulon où il avait été l'adjoint de Bernard Laporte. Le club rhodanien venait de reprendre l'ascenseur vers la ProD2 un an après être monté (2014) et après un premier court passage en élite déjà conclu par une relégation immédiate (2011-2012). Sous sa direction, l'équipe lyonnaise est remontée dans la foulée avec un titre de champion de ProD2 (2016) puis s'est stabilisée en Top 14 avec notamment une participation aux demi-finales en 2018 et 2019.