Top 14: le LOU confirme le départ de Mignoni à la fin de la saison

Comme annoncé par RMC Sport, le LOU a confirmé ce jeudi dans un communiqué que son manager Pierre Mignoni sera libéré à l'issue de la saison, à un an du terme de son bail. Arrivé en 2015, le technicien a ancré le club lyonnais en Top 14. Xavier Garbajosa devrait lui succéder selon nos informations.

Comme indiqué par RMC Sport ce mardi, Pierre Mignoni quittera le LOU à l'issue de la saison en cours. Les dirigeants lyonnais vont libérer leur manager un an avant la fin de son contrat. Selon nos informations, le LOU a déjà trouvé un successeur avec Xavier Garbajosa, libre depuis un an et son départ de Montpellier.

"Après de nombreux échanges et mûre réflexion, le LOU rugby a donné son accord pour libérer le Manager Sportif lyonnais dès la fin de l'exercice en cours, indique ce jeudi le communiqué du LOU. Après sept ans de collaboration riches de nombreux succès, c'est incontestablement une page importante qui se tournera au sein du LOU Rugby en fin de saison, et il convient de saluer comme il se doit le rôle primordial de Pierre Mignoni dans la structuration sportive du Club depuis son arrivée en 2015."

Pierre Mignoni a été le premier entraîneur à maintenir le LOU en Top 14 lors de la saison 2016-2017, dans la foulée d'un titre de Pro D2. Il aura aussi amené son équipe en demi-finale du Top 14 à deux reprises, permettant aussi au club lyonnais de découvrir la Champions Cup.

Xavier Garbajosa devrait être annoncé la semaine prochaine

"L'aventure commune avec Pierre aura été belle et il restera de superbes souvenirs de son passage au LOU Rugby, a commenté Yann Roubert, le président du LOU. Le club gardera une immense gratitude pour avoir tant contribué à sa progression lors de ses années lyonnaises et son héritage sera une base solide pour continuer à grandir et aller chercher les plus grands succès."

Actuellement troisième de Top 14, le LOU a déjà validé aussi sa qualification pour les huitièmes de finale de Challenge Cup. Les dirigeants souhaitaient eux prolonger Mignoni, qui a demandé à partir. Ce jeudi après-midi, Yann Roubert avait rencontré le staff actuel, puis une délégation de joueurs, pour leur annoncer le départ à venir de Mignoni. L'officialisation de la nomination de Xavier Garbajosa devrait intervenir dans le courant de la semaine prochaine.