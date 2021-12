LOU: opération des genoux réussie pour Bastareaud

Mathieu Bastareaud a été opéré jeudi à Lyon, à la suite de sa double blessure aux genoux. Le LOU ne pourra pas compter sur l'ancien capitaine des Bleus pendant au moins six mois.

Tout s’est bien déroulé pour Mathieu Bastareaud, opéré ce jeudi après-midi à Lyon d’une double rupture du tendon quadricipal, l’une au genou gauche et l’autre au genou droit. Il a été admis ce matin à l’hôpital Jean-Mermoz dans le 8e arrondissement. Le chirurgien Bertrand Sonnery Cottet, qui a œuvré, l’avait déjà opéré en décembre 2020 de la même blessure au genou gauche. Le joueur partira lundi en rééducation dans le Sud.

Six mois d'absence minimum

Lors de l’acte médical, aucune complication supplémentaire n’a été relevée. Le centre ou 3e ligne du LOU s’était écroulé sur le terrain de Mayol, samedi dernier lors du match de Top 14 face à Toulon. Il revenait tout juste d’une blessure à la main, contractée en août. Comme annoncé dès lundi à la suite de l'IRM et du diagnostic chirurgical, il sera éloigné des terrains au minimum pour six mois.



À 33 ans, l’ancien capitaine du XV de France (54 sélections) se donne le temps de la réflexion pour la suite de sa carrière. Il l’avait précisé sur les réseaux sociaux lundi dernier.

"C'est un énorme coup dur, a écrit Bastareaud, pas épargné par les blessures ces deux dernières saisons. Maintenant, c'est un long chemin qui m'attend et je me sais bien entouré avec ma famille, mes proches et le club. Je prendrai le temps qu'il faut pour me remettre à 100 %".