Lyon: Barassi entre Toulouse et le Stade Français

Le centre international Pierre-Louis Barassi, en fin de contrat à Lyon, intéresse le Stade Toulousain mais aussi le Stade Français pour la saison 2022-2023.

Pierre-Louis Barassi est un homme courtisé. Le centre international (22 ans, 3 sélections, la dernière contre l’Australie le 17 juillet en tant que titulaire) sera libre l’été prochain. Après avoir porté les couleurs de Lyon depuis 2016 suite à son arrivée de Narbonne, Barassi est aujourd’hui en pleine réflexion. Ce n’est pas un secret, son profil intéresse le Stade Toulousain depuis un moment.

En quête de renforts pour les saisons à venir en raison de plusieurs fins de contrat, sans doute encore plus après le départ anticipé du Sud-Africain Cheslin Kolbe à Toulon officialisé vendredi, le club de la Ville Rose a avancé sur ce dossier. Le joueur n’est pas insensible à cette éventualité pour des raisons aussi bien sportives que personnelles. Mais le champion de France et d’Europe en titre n’est pas le seul club à se manifester.

Les dirigeants du LOU se préparent à le voir partir

Le Stade Français, qui a enregistré cet été l’arrivée de l’international néo-zélandais Ngani Laumape (28 ans, 15 sélections), souhaite en effet également le recruter selon les informations de RMC Sport. Un rendez-vous serait d’ailleurs fixé dans les jours à venir. Pour le club parisien, si l’affaire venait à se conclure, ce serait un nouveau joli coup, qui plus est JIFF, au poste de centre.

A Lyon, on ne se fait d’ailleurs guère d’illusions sur l’avenir de Barassi. Si celui qui avait été élu révélation de la saison 2018-2019 de Top 14 entend aider son club à briller cette année après une saison achevée sur une décevante neuvième place, il fera bel et bien ses valises dans quelques mois à moins d’un très improbable retournement de situation. Les dirigeants du LOU se préparent bel et bien à le voir partir ensuite.