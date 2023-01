XV de France : "Laporte est un personnage qu'on apprécie tous", Flament réagit à la crise à la FFR

A une semaine du début du Tournoi des VI Nations, le deuxième ligne du XV de France Thibaud Flament réagit à la démission de Bernard Laporte de son poste de président de la FFR.

Le rugby français traverse une période de turbulences ces derniers jours. Alors que Bernard Laporte a annoncé sa démission de la présidence de la FFR ce vendredi après sa condamnation à deux ans de prison avec sursis pour corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, les joueurs du XV de France préparent activement le tournoi des VI nations, dont ils sont tenants du titre.

À huit jours de leur premier match face à l'Italie (5 février à 16 heures), les Bleus doivent donc se préparer dans une ambiance particulière. Pourtant, Thibaud Flament, le deuxième ligne tricolore, assure que l'affaire Bernard Laporte "n'impacte pas trop" le groupe.

Qui sera le prochain président?

"On n'a pas trop le temps de se pencher là-dessus, on pense au rugby. Bernard c'est un personnage qu'on apprécie tous au sein du groupe, on attend de voir ce qui va se passer" a confié le joueur du Stade Toulousain ce samedi.

Mais qui va prendre la succession de Bernard Laporte ? Après le rejet de la candidature de Patrick Buisson par des clubs, l'ambiance est tendue au sein de la FFR. Les membres de la majorité du comité directeur (les 28 élus de la liste de Laporte) ont décidé de rester en place, ce qui signifie qu'un proche du désormais ex-président de la FFR sera très probablement le nouveau patron du rugby français.