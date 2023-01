XV de France: Villière retenu parmi les 14 joueurs qui vont retrouver les Bleus

Au lendemain de son retour à la compétition, Gabin Villière figure parmi la liste des 14 éléments appelés à rejoindre le groupe des Bleus. Il fait donc partie des 42 joueurs qui vont préparer le premier match du Tournoi des VI Nations face à l’Italie, le dimanche 5 février.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Gabin Villière. Longtemps blessé à un péroné et à une main, l’ailier international (27 ans, 12 sélections) a fait son retour samedi à la compétition après deux mois d’absence. Il a passé 61 minutes sur le terrain lors de la victoire de Toulon contre Pau (27-16) pour le compte de la 16e journée de Top 14. Son deuxième match de la saison, seulement, après celui joué le 26 novembre face au Stade Français (17-12). Touché à la cheville lors de la finale de Challenge Cup la saison dernière, il avait rechuté, en cumulant fracture du péroné et d’une main à l’automne. Il faisait toutefois partie de l’équipe titulaire du dernier Grand Chelem.

Villière peut-il doubler Dumortier ?

Puisque sa période compliquée prend fin, le voilà convoqué ce dimanche parmi les 14 joueurs qui vont retrouver le XV de France afin de préparer le premier match du Tournoi des VI Nations, contre l'Italie, le 5 février à Rome. Cette semaine, le staff tricolore avait indiqué rester attentif à sa situation. "Gabin fait partie de notre groupe élargi sur lequel on compte beaucoup, avait déclaré l'entraîneur des trois-quarts français Laurent Labit à Capbreton où se préparent les Bleus. On a discuté avec lui, il s'est entraîné cette semaine à plein régime pour entrer dans le groupe ce week-end et notamment l'équipe. On va surveiller son match de ce week-end et surtout ses sensations. On sait ce que Gabin est capable de faire et ce qu'il a fait avec nous. Ce qui nous importe le plus, c'est le ressenti et les sensations qu'il aura."

Villière prend numériquement la place du deuxièmùe ligne Thomas Jolmes (UBB), non rappelé. Baptiste Couilloud (LOU), présent à Capbreton, remplace Léo Coly (Montpellier), blessé la semaine dernière au stage. Le Parisien Clément Castets est quant à lui préféré au Toulonnais Dany Priso en tant que pilier gauche. Pour le moment, c’est le Lyonnais Ethan Dumortier qui s’entraîne en tant que titulaire à l’aile gauche depuis une semaine à Capbreton avec le XV de France. Villière peut-il le doubler ? A sept jours d’Italie-France, cela paraît peu probable mais ce sera une des questions de cette dernière semaine de préparation avant le coup d’envoi de la compétition.

La liste des 14 joueurs sélectionnés pour rejoindre le groupe du XV de France, au titre de la convention entre la FFR. et la LNR :

BECOGNEE Alexandre, BOUDEHENT Paul, CAMARA Yacouba, CASTETS Clément, CHALUREAU Bastien, CRETIN Dylan, CROS François, BARASSI Pierre-Louis, BIELLE-BIARREY Louis,COUI LLOUD Baptiste, GAILLETON Emilien, HASTOY Antoine, LEBEL Matthis, VILLIERE Gabin