VI Nations: la compo du XV de France contre l'Italie se dessine

A une semaine de leur premier match dans le Tournoi, contre l'Italie, samedi prochain à Rome (16h), les tendances entraperçues cette semaine ont été confirmées par la plus grosse séance d'entrainement du XV de France. Avant de basculer en mode compétition, les Bleus ont poussé le curseur ce samedi à Capbreton. Avec Thomas Ramos à l'arrière et Nolan Le Garrec en numéro 9 au relais d'Antoine Dupont, absent.

Plus de 2500 personnes étaient encore présentes le long de la main courante du stade de rugby de Capbreton-Hossegor. Les places sont d'ailleurs parties en 15 petites secondes sur la billetterie en ligne de la Fédération française de rugby. Et les supporters français n'ont pas été déçus. "Il s'agit du plus gros entrainement du Tournoi avant de passer en mode compétition", confie le directeur de la performance Thibault Giroud." Le staff tricolore a dû aménager le début de semaine. "Les joueurs sont revenus très fatigués du dernier week-end de compétition, poursuit-il. Cette séance, on accentue la charge d'entrainement avec des contacts à 100%."

Ramos en 15, Le Garrec en relais de Dupont

Face aux moins de 20 ans français, les Bleus ont travaillé avec intensité. Thomas Ramos devrait bien débuter au poste d'arrière. L'arrière toulousain a porté de nouveau le numéro 15 sur le dos et semble avoir une longueur d'avance sur Melvyn Jaminet qui n'était pas dans les 23 lors de cette séance. Suite à l'absence d'Antoine Dupont pour raison familiale, c'est le jeune demi de mêlée du Racing 92 Nolan Le Garrec qui a mené le jeu des Bleus. Il pourrait débuter sur le banc contre l'Italie et suppléer Dupont qui sera de retour avec le groupe ce dimanche soir.

Première sélection pour Dumortier ?

À l'aile, le joueur de Lyon Ethan Dumortier pourrait étrenner sa première sélection avec la France avec le numéro 11 sur les épaules. Le meilleur marqueur du Top 14 assume avec brio les responsabilités qui lui sont confiées depuis le début de la semaine. Ménagé par le staff en début de semaine, Uini Atonio a bien démarré la séance pilier droit. Sur le banc, Matthieu Jalibert a fait de belles différences ballon en main et devrait couvrir les postes de 10 et 15. Taofifenua et Macalou sont entrés rapidement en jeu alors que le 3/4 centre du Stade Français Julien Delbouis semble avoir un coup à jouer pour occuper une place sur le banc.