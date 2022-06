Montpellier: le message chambreur de Saint-André au Super Moscato Show

En quête d’un premier Bouclier de Brennus, Montpellier a décroché son ticket pour la finale du Top 14 après sa victoire face à l’UBB (19-10) samedi face à Nice. L’occasion était trop belle pour le coach du MHR, Philippe Saint-André, de répondre avec le sourire au Super Moscato Show qui misait davantage sur un succès des joueurs de Christophe Urios.

Petit chambrage complice entre amis. Philippe Saint-André savoure sa victoire. Grâce au succès obtenu par Montpellier face à l’UBB (19-10) vendredi à Nice, l’entraîneur du MHR briguera le titre de champion face à Castres, vendredi au Stade de France. Un beau succès et une petite victoire personnelle pour PSA qui n’avait pas caché son agacement avant la demi-finale, fustigeant "les grands spécialistes du rugby" qui "ont la science infuse." L’ex-membre de la Dream Team visait notamment ses amis du Super Moscato Show, lesquels n’avaient pas placé les Héraultais comme les favoris de la demi-finale.

"Continuez comme ça, je m’en suis servi cette semaine"

"J’ai écouté le Moscato Show. Je crois qu’on allait perdre de plus de 14 ponts d’écart, sourit Philippe Saint-André. Je remercie Rothen par contre ! Lui nous avait mis vainqueur. Mais bon, continuez comme ça, je m’en suis servi cette semaine. J’ai mis quelques pièces à mes joueurs."

Et ça a payé puisque Montpellier, deuxième de la saison régulière, défiera Castres, leader, vendredi soir: "On s’est donné l’opportunité d’aller au Stade de France, poursuit l'ancien sélectionneur des Bleus. On est à 80 minutes de quelque chose qui peut être exceptionnel pour le club. Le MHR n’a jamais eu de titre. On sait que ça sera compliqué contre des Castrais durs à jouer, combatifs, guerriers, âpres… On va penser dès maintenant à la récupération."