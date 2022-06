Top 14: l'UBB favorite contre Montpellier? "Je laisse parler les spécialistes à la science infuse", ironise Saint-André

Deuxième de Top 14 à l'issue de la saison régulière, Montpellier a évité les barrages et affrontera l'Union Bordeaux-Bègles, tombeur du Racing 92, ce samedi en demi-finale (21h05). "On n'a pas volé cette place", a rappelé Philippe Saint-André en conférence de presse.

C’est un duel forcément difficile à pronostiquer. Après Castres-Toulouse ce vendredi (21h05), la deuxième demi-finale du Top 14 est programmée samedi entre Montpellier et Bordeaux-Bègles (21h05) du côté de l’Allianz-Riviera de Nice. Deux formations qui seront restées très proches cette saison, même si l’UBB arrive peut-être avec davantage de confiance après avoir battu deux fois les Montpelliérains : 27-23 à Chaban-Delmas début octobre et 23-22 lors du match retour avec une pénalité sur le gong de Maxime Lucu. Mais Montpellier croit en ses chances, et compte bien se hisser en finale pour la troisième fois de son histoire, après 2011 et 2018.

"On n'a pas volé cette place"

Le manager du MHR Philippe Saint-André semble même regretter un certain manque de considération à l’égard de son équipe. "On sait qu’on va jouer une très belle équipe, mais sur une demi-finale, tout est possible pour nous. L’important c’est de n’avoir aucun complexe, de ne pas être timorés, de jouer à fond. Je laisse parler les grands spécialistes du rugby. Ils ont la science infuse, nous on fait notre chemin, on sait d’où on vient", a-t-il lancé ce vendredi en conférence de presse. Et d’ajouter : "On n’a pas volé cette place. Comme les Castrais. Tu ne finis pas premier ou deuxième du Top 14 si tu n’es pas une équipe avec des qualités. On a des qualités et certains défauts, on connaît nos points forts et nos faiblesses. On va se préparer et on sera prêt."

Même les fortes chaleurs attendues sur la Côte d'Azur ce week-end ne l'inquiètent pas. "On est en short toute l’année contrairement à Clermont où à Sale. On s’est entraîné dans la chaleur volontairement. A 21h il ne fera que 30°C, à nous d’être fort physiquement. On est l'équipe qui finit mieux les matchs", a-t-il rappelé, déterminé à "continuer cette belle aventure encore une semaine".