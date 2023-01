Montpellier: le procès de Mohamed Haouas pour violences volontaires finalement reporté

Le procès pour "violences volontaires" de Mohamed Haouas, pilier droit de Montpellier et du XV de France, qui devait se tenir ce vendredi, a été renvoyé au 12 mai, le tribunal correctionnel de Montpellier ayant refusé que le joueur, absent, soit représenté par son avocat.

Mohamed Haouas était attendu avec cinq co-prévenus ce vendredi matin au tribunal correctionnel de Montpellier. Le rugbyman de Montpellier HR et du XV de France (15 sélections) devait être jugé pour des faits de violences aggravées et de destruction du bien d'autrui commis en réunion remontant à janvier 2014. Mais le procès a été reporté au 12 mai prochain. Mohamed Haouas était absent.

En début d'audience, son avocat, Me Marc Gallix, a demandé à pouvoir le représenter, expliquant que le pilier était à l'entraînement ce vendredi matin et qu'il devait s'envoler dans l'après-midi pour le pays de Galles, où Montpellier rencontre les Ospreys (samedi 21h) en Champions Cup.

"Il faut bien être jugé pour passer à autre chose dans la vie"

Me Yann Le Targat, l'avocat des parties civiles, et notamment d'un homme qui accuse Mohamed Haouas et ses complices de l'avoir roué de coups, a réclamé un renvoi du procès, afin que le rugbyman soit présent. Le procureur a souligné pour sa part que la préparation du match de coupe d'Europe ne justifiait pas son absence.

La présidente du tribunal a regretté l’absence de l’international français de 28 ans. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, la magistrate a préféré reporter l'audience. "Il faut bien être jugé pour ensuite pouvoir passer à autre chose dans la vie", a dit la présidente Anne-Flore Lebondidier, en fixant la date de la nouvelle audience au 12 mai. "J'ai regardé le calendrier, cela aura donc lieu après la fin du Tournoi des six nations" et n'empêchera pas Mohamed Haouas d'y participer, a précisé la juge.

Une peine de cinq ans de prison encourue

Le joueur était convoqué pour des faits survenus lors d'une bagarre aux abords d'une boulangerie le 1er janvier 2014. Pour ces faits, Mohamed Haouas risque une peine de cinq années d'emprisonnement et une amende de 115.000 euros.

Mohamed Haouas avait déjà été condamné en 2022 à 18 mois de prison avec sursis et 10.000 euros d’amende pour avoir participé à des cambriolages de bureaux de tabacs entre février et avril de l’année 2014. À l'époque, sa carrière professionnelle n'avait pas encore commencé.

Mohamed Haouas quittera Montpellier la saison prochaine pour rejoindre l'ASM Clermont, où il a signé pour trois saisons.