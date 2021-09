Montpellier: Paillaugue, absent de nombreux mois, devrait prolonger son contrat

Le demi de mêlée de Montpellier Benoit Paillaugue, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors de la première journée de Top 14, devrait prolonger son contrat d’une saison.

C’est un signe fort de la part du staff et des dirigeants de Montpellier. Sérieusement blessé, comme le talonneur et capitaine Guilhem Guirado, lors du match match nul arraché à Toulon la semaine passée en ouverture de la saison, le demi de mêlée (ou d’ouverture comme à Mayol) Benoit Paillaugue devrait poursuivre l’aventure avec le MHR la saison prochaine selon les informations de RMC Sport.

L'un des cadres du club

Le vice-capitaine, 34 ans en novembre, sera absent de nombreux mois cette saison mais devrait bel et bien pouvoir se rattraper lors de l’exercice 2022-2023. Rien n’est encore signé, surtout aussi rapidement, mais c’est la volonté du manager Philippe Saint-André mais aussi du joueur. Le sujet est en discussions en interne. Arrivé dans l’Hérault en 2009, l’ancien numéro 9 du Stade Français et de Auch, actuellement en fin de contrat, est l’un des cadres de l’équipe aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire.

"C’est une blessure qui me freine dans la saison alors que j’avais fait une bonne préparation, expliquait l’intéressé vendredi dans le communiqué du club. Mais ça reste un contretemps qui ne m’empêchera pas de tout faire pour revenir encore plus motivé et plus fort pour la fin de saison." Mais aussi la suivante…