Montpellier : Reilhac pourrait finalement prolonger

Récemment annoncé sur le départ, le centre de Montpellier Yvan Reilhac est en discussions avec ses dirigeants pour signer un nouveau contrat.

Son nom avait circulé à Lyon voilà quelques semaines. Yvan Reilhac, joueur de Montpellier depuis le début de sa carrière professionnelle, était suivi par le LOU, qui a finalement jeté son dévolu sur l’Australien Kyle Godwin, celui-ci ayant donné son accord comme indiqué jeudi.

A un an de la fin de la fin de son contrat, le centre de 26 ans semblait ne plus forcément entrer dans les plans de Philippe Saint-André et de son staff. Il voulait surtout obtenir davantage de temps de jeu en cas de départ. Depuis, la donne a changé.

Des discussions en cours pour une prolongation

Reilhac a enchaîné les rencontres et régulièrement été utilisé avec huit feuilles de match depuis début 2022, dont la titularisation la semaine dernière contre les Harlequins en huitième de finale retour de Champions Cup. Une rencontre qui l'a vu inscrire son premier essai de la saison.

En coulisses aussi, la situation a évolué. Car selon les informations de RMC Sport, une prolongation de deux ans, soit jusqu’en 2025, est désormais à l’étude. Des discussions existent entre les deux parties. Elles n’ont pas encore abouti pour le moment mais c’est bel et bien la tendance.

Depuis l’été dernier, Reilhac a disputé au total onze matchs avec le leader du Top 14 et quart de finaliste européen.