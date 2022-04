Top 14: Montpellier prolonge le contrat de son manager Philippe Saint-André

Comme indiqué par RMC Sport ces derniers jours, Montpellier a prolongé son manager Philippe Saint-André ainsi que les deux co-entraîneurs Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam. L'ancien sélectionneur des Bleus a signé un nouveau bail jusqu'en 2025.

Comme indiqué par RMC Sport, Montpellier poursuit l'aventure avec son staff. Le manager Philippe Saint-André, et les deux co-entraîneurs Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam, ont prolongé leur contrat jusqu'en 2025, a annoncé mercredi Mohed Altrad, le président de l'actuel club leader du Top 14. "Quand je suis avec eux, je suis bien. Il y a un feeling. Par le passé, avec les staffs de l'époque, j'étais le président. Là, avec les trois, je suis un partenaire, je suis un élément supplémentaire à ce qu'ils font. C'est ce que l'on appelle la synergie", a justifié Mohed Altrad.

Saint-André, âgé de 54 ans, avait rejoint le MHR en février 2020 pour succéder à Vern Cotter au poste de directeur du rugby. Le 2 janvier 2021, au lendemain d'une défaite à domicile devant Toulouse, il avait pris les commandes de l'équipe héraultaise, plongée alors à la 13e place du Top 14, et la succession de Xavier Garbajosa (2020-2021).

Saint-André a sauvé Montpellier de la rélégation

L'ancien patron des Bleus (2011-2015) a transfiguré le MHR en quinze mois. Après l'avoir sauvé de la relégation l'an passé, avec en prime un second titre en Challenge européen, il a porté l'équipe héraultaise en tête du Top 14, aux portes d'une qualification directe pour les demi-finales. Son expérience à Montpellier a fait du bien à "PSA", après sa difficile expérience en équipe de France, conclue par l'échec en quart de finale face aux All Black (62-13) lors de la Coupe du monde en Angleterre.

L'ancien ailier international de Clermont (69 sélections), qui est l'un des premiers joueurs français à s'être expatrié Outre-Manche, a dirigé Gloucester (1988-2002) et Sale (2005-09), avant de prendre en main Toulon (2009-11). Philippe Saint-André avait noué des liens avec Mohed Altrad à l'occasion de la tentative de rachat avortée du club anglais de Gloucester.

Outre Saint-André, Montpellier a également prolongé les contrats de Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam. L'ancien demi de mêlée international (35 sélections), âgé de 44 ans, est arrivé au MHR en janvier 2020, après avoir dirigé les arrières du Stade toulousain (2010-2017) et intégré le staff des Bleus au côté de Jacques Brunel (2018-2019). Azam, âgé de 47 ans, est depuis novembre 2020 en charge des avants du MHR, où il a remplacé Pierre-Philippe Lafond. A quatre journées de la fin du championnat, Montpellier occupe la première place du Top 14 et s'apprête à disputer dimanche un 8e de finale aller de Coupe d'Europe.