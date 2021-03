France-Galles: le dernier essai incroyable de Dulin, au bout du suspense

Le XV de France a arraché la victoire ce samedi face au pays de Galles (32-30), au bout du suspense et du temps additionnel. La dernière possession des Bleus a permis à Brice Dulin d'aplatir et d'offrir une victoire qui laisse l'espoir de décrocher le Tournoi des VI Nations, vendredi prochain face à l'Ecosse.

Une dernière action qui restera sans doute comme le moment fort pour le XV de France de cette édition 2021 du Tournoi des VI Nations. L'avenir dira, dès vendredi prochain, si cet essai marqué dans le temps additionnel face au pays de Galles (32-30) aura permis de contribuer au sacre final. Pour cela, il faudra impérativement battre l'Ecosse avec le bonus offensif, tout en ayant une marge de 21 points, ou de 20 points en marquant au moins six essais.

La France était menée de dix points à cinq minutes de la fin face au pays de Galles, mais le capitaine Charles Ollivon a d'abord redonné espoir à son équipe (77e) pour permettre, après transformation de Romain Ntamack, de revenir à trois points du XV du Chardon dans les dernières secondes de la partie.

Un sacre attendu dans le VI Nations depuis 2010

Et sur une dernière action construite, le XV de France a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Pour obtenir une victoire au forceps et faire plier la défense du pays de Galles. Auteur du troisième essai, le capitaine Charles Ollivon s'est retrouvé à nouveau au coeur de l'action pour servir Romain Ntamack. Puis Gaël Fickou a trouvé Arthur Vincent. D'une action initialement lancée par Baptiste Serin et envoyée au large, Brice Dulin est parvenu à conclure le travail d'équipe sur cette dernière passe de Vincent, pour offrir une victoire pleine "d'émotions" pour les Bleus.

Malgré la transformation loupée par Romain Ntamack, l'essentiel était assuré avec ce succès 32-30. L'essai de Brice Dulin a provoqué évidemment de grandes scènes de joie dans le camp tricolore, où les joueurs et les membres du staff se sont congratulés pour fêter ce renversement de situation.

Reprogrammé ce vendredi prochain en raison de plusieurs cas de coronavirus qui ont eu raison de la date initiale, le match entre la France et l'Ecosse sera potentiellement celui du titre pour les Bleus de Fabien Galthié. Onze ans après son dernier succès dans le VI Nations, le XV de France aura l'occasion de renouer avec son passé victorieux. Ce qui confirmerait les espoirs suscités par cette équipe depuis le début du mandat Galthié, à un peu plus de deux ans d'une Coupe du monde organisée à la maison.