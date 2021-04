Racing: Camille Chat absent six à huit semaines

Blessé dès la première minute de jeu du quart de finale de Champions perdu dimanche sur le terrain du l’Union Bordeaux-Bègles, le talonneur international du Racing 92 Camille Chat souffre d’une fracture du péroné. Il sera absent entre six et huit semaines.

Une mauvaise nouvelle de plus pour le Racing. Le talonneur Camille Chat, rapidement blessé dimanche lors du quart de finale de Champions Cup perdu à la dernière seconde contre l’Union Bordeaux-Bègles (24-21), a été victime d’une fracture du péroné. Le joueur l’a lui-même annoncé sur son compte Instagram ce lundi soir. Camille Chat sera indisponible six à huit semaines et manquera donc le derby attendu contre le Stade Français samedi soir, pour le compte de la 21e journée de championnat.

Déjà blessé cet hiver

Le Racingman avait dû quitter ses partenaires dès la première minute de jeu et laisser sa place à Teddy Baubigny. C’est un très gros coup dur pour l’international français (25 ans, 33 sélections) mais aussi pour le club francilien, actuel troisième du Top 14. Les hommes de Laurent Travers étaient confrontés à de nombreuses absences ce week-end, avec des blessés (Teddy Thomas, Bernard Le Roux, Virimi Vakatawa, Simon Zebo, Henry Chavancy) mais aussi la suspension de l’ouvreur écossais Finn Russell.

Camille Chat, lui, devra prendre une nouvelle fois son mal en patience. Il s’était déjà blessé cet hiver, avec une déchirure au mollet, avant de se contenter d’une place de remplaçant de Julien Marchand au sein du XV de France lors du Tournoi des VI Nations.

Camille Chat sur Instagram © DR