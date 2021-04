Racing-Stade Français: Lombard lance le derby en taclant Lorenzetti

Directeur général du Stade Français, Thomas Lombard s'est payé Jacky Lorenzetti, le président du Racing 92 ce lundi, dans un entretien pour le Midi Olympique. A quelques jours du derby samedi (21h05) en Top 14, le match est déjà lancé par l'intermédiaire des deux hommes.

Le Racing 92 et le Stade Français se retrouveront ce samedi (21h05) pour un derby en Top 14. Directeur général du Stade Français et nouveau vice-président de la Ligue nationale de rugby (LNR) en charge du développement économique et de l'innovation, Thomas Lombard s'est payé ce lundi Jacky Lorenzetti, président du Racing 92, dans un entretien pour le Midi Olympique.

"45+45, ça ne fera jamais 45 chez nous"

Si le derby samedi s'annonce chaud une nouvelle fois, les deux clubs s'étaient rapprochés en 2017 pour un projet de fusion. A l'époque, Jacky Lorenzetti avait reconnu une "maladresse" à l'issue de ce projet avorté, notamment vis-à-vis des joueurs et cette formule "45+45=45", en évoquant les deux effectifs qui allaient être fusionnés, avec 45 joueurs mis de côté. "Je ne voulais pas du tout froisser des gens mais c'était pour dire qu'il fallait trouver des solutions", indiquait à l'époque Lorenzetti.

A la question de savoir si ce derby se résume un peu à une opposition entre Lorenzetti et lui-même, Thomas Lombard a en quelque sorte lancé la rencontre. "J'espère que non! Jacky a été mon président à la fin de ma carrière et j'ai du respect pour lui. Il a construit un club superbe mais le Racing ne sera jamais le Stade français Paris. On a quatorze titres de champion de France, a rappelé Lombard. Et 45+45, ça ne fera jamais 45 chez nous. Jacky le sait et ça doit l'énerver."

Lombard se défend d'être à la solde de la FFR

Le 23 mars dernier, René Bouscatel.devenait le nouveau président de la Ligue nationale de rugby, permettant à Thomas Lombard d'accéder au bureau en tant que vice-président. Jacky Lorenzetti a qualifié cette nouvelle équipe de "fédéraliste". "Jacky n'accepte pas de perdre. Enfant, j'étais pareil, j'en voulais toujours à ceux qui me battaient, a répliqué Lombard. Parce que Bernard Laporte a été mon entraîneur en équipe de France et au Stade Français, parce que Serge Simon a été mon partenaire de club, je serai à la solde de la FFR? C'est très réducteur, quand même, non?"

Après 20 journées, le Racing 92 est pour l'heure 3e, à la lutte pour se qualifier pour la phase finale. Le Stade Français vit une saison plus compliquée, actuellement 9e. "Ce match, c'est surtout un rendez-vous important pour nous, sportivement et en termes d'image, explique encore Lombard, qui a commencé sa carrière de joueur au Racing 92 (à l'époque Racing club de France) avant de partir pour le Stade Français. Au-delà de la course à la qualification, de le revanche du match aller, le derby, c'est le derby...". Le 24 octobre dernier à Jean-Bouin, le Racing 92 s'était imposé de justesse (27-25) face à son rival.