Racing: Diallo va prolonger, ça avance pour Le Garrec

Le troisième ligne international du Racing, Ibrahim Diallo, suivi par plusieurs clubs du Top 14, va prolonger son contrat de trois ans. Le club francilien veut par ailleurs absolument conserver le jeune et prometteur demi de mêlée Nolann Le Garrec.

Une prolongation de plus au Racing. Après avoir notamment sécurisé Henry Chavancy, Camille Chat, Baptiste Chouzenoux ou encore Antoine Gibert, le club francilien conservera Ibrahim Diallo. Le troisième ligne international (23 ans, 1 sélection cet été contre l’Australie) va en effet s’engager pour trois ans supplémentaires. Les deux parties sont d’accord.

Diallo, courtisé par plusieurs clubs de Top 14 dont le Stade Français et le Stade Toulousain, a finalement opté pour la stabilité. L’ancien champion du monde des moins de 20 ans, formé à Sarcelles, n’a pour le moment connu que le maillot ciel et blanc chez les professionnels. Depuis le début de saison, il a participé à cinq des six premiers matchs de son équipe (ndlr: il ne pouvait pas disputer le premier après avoir effectué la tournée des Bleus).

Nolann Le Garrec, une priorité en bonne voie

L’autre dossier qui agite beaucoup le Racing en coulisses se nomme Nolann Le Garrec. "C’est la priorité des priorités", nous dit-on. Le jeune demi de mêlée de 19 ans est considéré comme l’un des très grands espoirs du rugby français à ce poste. Certains l’imaginent même comme l’une des possibles surprises de la Coupe du monde 2023... Ses dirigeants ne veulent surtout pas le voir partir.

Les discussions avancent bien pour le garder alors que, dans le même temps, elles semblent être au point mort pour Maxime Machenaud. L’expérimenté numéro 9, du haut de ses 32 ans et 38 sélections, est aujourd’hui dans l’incertitude. Bayonne, actuel troisième de Pro D2, aimerait s’attacher ses services alors que son profil a été étudié à Lyon.

Enfin, la prolongation de l’arrière international australien Kurtley Beale, que Jacky Lorenzetti entend conserver, est toujours dans les tuyaux mais elle ne devrait avancer que dans quelques semaines.