Stade Français: accord pour Castets, qui quittera Toulouse en fin de saison

INFO RMC SPORT. Le pilier gauche toulousain Clément Castets portera les couleurs du Stade Français pour les quatre prochaines saisons.

Le Stade Français a enfin trouvé la perle rare. En quête d’un pilier gauche de haut niveau depuis de nombreux mois, le club parisien a activé plusieurs pistes. Pour le moment, Paris a recruté le Sud-Africain Dylan Smith pour boucler la saison en tant que joker médical. Samedi dernier, c’est le jeune Moses Alo-Emile qui était titulaire lors de la défaite à domicile contre Clermont (27-34), avant que Vasil Kakovin ne le remplace. Mais ensuite ?

Ces dernières semaines, un intérêt concret s’est porté sur le Toulousain Clément Castets, sous contrat jusqu'en 2022, comme récemment indiqué par L’Equipe. Son profil plait au staff et aux dirigeants parisiens. Ces derniers sont entrés en contacts avec leurs homologues toulousains et ont obtenu l’autorisation de discuter avec le joueur grâce aux bonnes relations entre Thomas Lombard, le directeur général du Stade Français, et Didier Lacroix, président du Stade Toulousain.

Un contrat de quatre ans pour Castets

Selon les informations de RMC Sport, le dossier a sensiblement avancé ces derniers jours et un accord a été bouclé entre les différentes parties. Clément Castets va s’engager pour quatre ans avec le club de la capitale. "Un recrutement ciblé et ambitieux est en cours pour la saison prochaine : des officialisations vont intervenir rapidement", indiquait le Stade Français dans le communiqué officialisant le futur départ de Gaël Fickou au Racing 92. Les dirigeants parisiens ont donc tenu leurs promesses avec ce renfort de taille.

Aligné à dix reprises depuis le début de saison en Top 14, dont six comme titulaire, Castets, entré en jeu lors de la défaite contre Montpellier samedi dernier, est confronté à la concurrence de Rodrigue Neti et surtout Cyril Baille chez les Rouge et Noir. A Paris, il devrait s’installer dans la peau du titulaire.

Par ailleurs, comme indiqué par Actu Pro D2 cette semaine, le pilier droit de Nevers Nemo Roelofse (25 ans) a lui aussi donné son accord au Stade Français, également à la recherche d’un renfort au centre pour compenser le départ de Gaël Fickou.