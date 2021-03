Stade Français : Garbajosa en renfort dans le staff de Quesada ?

INFO RMC SPORT. Xavier Garbajosa, libre depuis son éviction de Montpellier, est en discussions pour intégrer le staff de Gonzalo Quesada au Stade Français.

Le Stade Français s’agite en coulisses. Le club parisien, battu par Clermont (27-34) samedi dernier à Jean-Bouin, a vu les phases finales s’éloigner. Paul Alo-Émile et ses partenaires pointent désormais la 9e place du classement du Top 14, à sept longueurs de la dernière place qualificative occupée par Lyon. C’est évidemment une déception pour le Stade Français qui, au regard de son effectif, visait une saison plus aboutie. Si rien n’est encore totalement perdu, il faudra désormais réaliser une excellente fin de parcours sur les six dernières journées pour s’en sortir.

Gonzalo Quesada, revenu à Paris l’été dernier en provenance de l’équipe argentine des Jaguares, n’a pas, pour le moment, réussi à véritablement redonner un nouvel élan à son équipe. Le manager, épaulé par Julien Arias et Laurent Sempéré, pourrait voir son staff remodelé et renforcé par l’arrivée d’une compétence extérieure.

Garbajosa serait intéressé

Selon les informations de RMC Sport, la piste la plus chaude mène à Xavier Garbajosa, comme nous l’ont confirmé plusieurs sources. Des discussions existent. Remercié par les dirigeants de Montpellier le 3 janvier dernier et remplacé par Philippe Sant-André, le profil du technicien de 44 ans intéresse bel et bien le Stade Français. L’ancien international aux 44 sélections serait, lui aussi, tenté par ce nouveau pari la saison prochaine.